Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
221.095
DOLAR
5.2430
STERLİN
6.7768
EURO
5.9411
Gemi karaya oturdu…
GEMİ KARAYA OTURDU
YÖDAK çiftlik mi?
YÖDAK ÇİFTLİK Mİ?
Girne'de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA’DA EV YANGINI
banner282

Woody Allen'dan Amazon'a 68 milyon dolarlık tazminat davası

Woody Allen'dan Amazon'a 68 milyon dolarlık tazminat davası

08 Şubat 2019 Cuma 08:09
Woody Allen'dan Amazon'a 68 milyon dolarlık tazminat davası

ABD'li yönetmen, senarist ve oyuncu WoodyAllen, e-ticaret firması Amazon'a aralarındaki anlaşmayı feshetmesi üzerine 68 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Allen, hakkında 25 yıl önce yapılmış suçlamaları bahane ederek, kendisiyle yaptığı anlaşmayı feshettiği gerekçesiyle Amazon'a karşı New York'ta dava açtı. Allen, şirketten 68 milyon dolarlık tazminat talebinde bulundu.

Dava dosyasına göre, Amazon ve Allen ilk kez 2016'da, yönetmenin filmlerinin dağıtımının yapılmasını öngören bir anlaşma imzaladı ancak Amazon, geçen haziranda Allen'in bu yıl gösterime girecek "A Rainy Day in New York" (New York'ta Yağmurlu Bir Gün) filmini dağıtmayacağını belirterek anlaşmayı feshetti.

Allen'ın Amazon'a fesih nedenini açıklaması için baskı yapması üzerine şirket Allen hakkında, evlatlık kızı Dylan Farrow'un kendisine yönelttiği taciz suçlamalarını hatırlattı.

Amazon, "Allen'e karşı yinelenen suçlamalar, tartışmalı açıklamaları ve büyük yeteneklerin artık kendisiyle çalışmak ya da bağlantılı olmak istememesi" nedeniyle anlaşmayı feshettiğini açıkladı.

Allen'ın avukatları bu konuda dava dosyasında, "Amazon, anlaşmayı feshetmesine gerekçe olarak Allen'e yönelik 25 yıllık, mesnetsiz bir suçlamayı bahane göstermeye çalıştı ancak Amazon, Allen ile 4 ayrı anlaşma imzalamadan önce bu suçlamayı çok iyi biliyordu. Herhalükarda bu, Amazon'un anlaşmayı feshetmesi için bir temel oluşturmuyor. Amazon'un sözünden dönmesi için meşru bir temel yok." ifadelerine yer verdi.

ALLEN HAKKINDAKİ CİNSEL TACİZ İDDİALARI

Dylan Farrow, 1992'de ailenin Connecticut'taki evinde Allen'ın kendisine "cinsel saldırıda" bulunduğunu ileri sürmüş ancak ayrıntıya girmemişti. Farrow, Allen'ın başka taciz girişimlerinde de bulunduğunu ve kendisini "sıkça hoşlanmadığı şeyleri yapmaya zorladığını" iddia etmişti.

Eşiyle Florida'da yaşayan ve adını değiştiren Farrow'un ilk kez kamuoyuna bu şekilde açıkladığı taciz iddialarıyla ilgili daha önce soruşturma başlatılmış ancak ünlü oyuncuya suçlama yöneltilmemişti.

Dylan Farrow, 2014'te New York Times'a gönderdiği açık mektupta, "üvey babası tarafından yedi yaşındayken taciz edildiğine" ilişkin iddialarda bulunmuş, Allen ise bu suçlamaları reddetmişti.

Son Güncelleme: 08.02.2019 11:17
Anahtar Kelimeler:
Woody Allen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'in Artan Durian Meyvesi Talebi Malezya Ormanlarını Tehdit Ediyor
Çin'in Artan Durian Meyvesi Talebi Malezya Ormanlarını Tehdit Ediyor
Paraguay'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi
Paraguay'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi
ABD'nin Nisan sonuna kadar Suriye'den tamamen çıkacağı iddia ediliyor
ABD'nin Nisan sonuna kadar Suriye'den tamamen çıkacağı iddia ediliyor
Avusturya'da aşırı sağcı kükümet karşıtı gösteri
Avusturya'da aşırı sağcı kükümet karşıtı gösteri
Belçika'da grev nedeniyle uçuşlar için iptal kararı
Belçika'da grev nedeniyle uçuşlar için iptal kararı
Endonezya'da bir evde kilitli tutulan 193 düzensiz göçmen yakalandı
Endonezya'da bir evde kilitli tutulan 193 düzensiz göçmen yakalandı
Pompeo, Avrupa turuna çıkıyor
Pompeo, Avrupa turuna çıkıyor
Tunus'ta bu kez güvenlik güçleri gösteri yaptı
Tunus'ta bu kez güvenlik güçleri gösteri yaptı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan şantaj iddiası
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan şantaj iddiası
Amerikan özel birlikleri, Suriye'deki 150 Fransız IŞİD militanını ülkeye geri getirecek
Amerikan özel birlikleri, Suriye'deki 150 Fransız IŞİD militanını ülkeye geri getirecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim