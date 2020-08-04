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Who: “Salgını bitirecek sihirli değnek beklemeyin”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19 aşısı için umut olduğunu ancak hiçbir zaman bulunamama olasılığı da bulunduğunu açıkladı.

04 Ağustos 2020 Salı 10:38
Who: “Salgını bitirecek sihirli değnek beklemeyin”
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Kurumun başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, basın toplantısında konuyla ilgili "sorunu çözecek sihirli anahtar henüz yok belki de hiçbir zaman olmayacak" ifadelerini kullandı.

Tedros, tüm dünyadaki insanların sosyal mesafe başta olmak üzere önlemlere uymasını, elleri yıkayarak, maske takmaya devam etmesini istedi.

Küresel çapta Covid 19 tanısı koyulanların sayısı 18 milyona çıktı. Can kaybı sayısı ise 700 bine yaklaşmış durumda.

Kurumun Cenevre'deki merkezinde konuşan Ghebreyesus, bağışıklık sistemi üzerindeki çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

“Birden fazla aşı çalışması şu anda klinik testlerdeki üçüncü aşamaya geçmiş durumda. Hepimiz, enfeksiyonları önleyecek birden fazla aşıya sahip olmayı umuyoruz. Ancak sihirli bir anahtar henüz bulunmuş değil, belki de hiçbir zaman bulunmayacak”

Doktor Tedros, koronavirüs teşhisi konulan annelerin de, çocuklarını emzirmeye devam etmeye cesaretlendirilmeleri gerektiğini de savundu.

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WHO Başkanı, anne sütünün yararının, enfeksiyon riskinin çok üzerinde olduğunu söyledi.

TOPLAM 165 AŞI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Dünyada şu anda temel olarak iki farklı aşı çalışması yürütülüyor. Birinci kategoride, virüsün genetik kodu üzerinden aşı üretilmesi amaçlanıyor. Diğerinde ise zayıflatılmış veya etkisizleştirilmiş virüs üzerinden çalışma yürütülüyor.

Uzmanlar farklı aşı çalışmalarının başarılı olmasının da önemini vurguluyor.

Olası aşıların, farklı insan grupları üzerinde enfeksiyon oluşumunu önleme görevi görebileceği değerlendiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Covid-19 için 24 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla aralarında Türkiye'nin de olduğu ondan fazla ülkede toplam 165 aşı çalışması devam ediyor.

Türkiye'den Boğaziçi, Ege, Ankara, Ortadoğu Teknik, 9 Eylül, Selçuk, Acıbadem, Erciyes ve Bezmialem Vakıf üniversiteleri de aşı geliştirme yarışına dahil olan kurumlardan.
 

Son Güncelleme: 04.08.2020 11:54
Anahtar Kelimeler:
CovidAşıölümWHOVirüsSalgınSihir
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