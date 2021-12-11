Whatsapp’tan kripto para adımı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kripto para transferine imkan sağlayacak. Bu kapsamda pilot uygulama Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatıldı. Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet sunan uygulama ile anında ve ücretsiz olarak kripto para transferi yapılabilecek.

Kripto para transferi, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın dijital cüzdan geliştiricisi Novi tarafından yürütülüyor.

WhatsApp yöneticisi Will Cathcart sosyal medya üzerinden konuya dair paylaşım yaptı. Novi'nin insanlara anında, güvenli ve ücretsiz olarak kripto para transferi yapmasına yardım edeceğini dile getirdi.

Fotoğraf gönderir gibi para gönderilecek

Uygulama içerisindeki kripto para transferi ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto para olan Pax Dolar ile yapılacak.

Novi'nin websitesinde yer alan bilgilere göre, para transferi özelliği tıpkı fotoğraf, konum ve doküman gönderimi gibi çalışacak.