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Whatsapp\'ta Mesajları Değiştirebilen Güvenlik Açığı

İstanbul, 8 Ağustos 19 : Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp\'ta, hem genel hem de özel görüşmelerdeki mesajları değiştirilebilmesine ve manipüle edilmesine izin veren güvenlik açığı belirlendi.

Whatsapp\'ta Mesajları Değiştirebilen Güvenlik Açığı

İstanbul, 8 Ağustos 19 : Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp\'ta, hem genel hem de özel görüşmelerdeki mesajları değiştirilebilmesine ve manipüle edilmesine izin veren güvenlik açığı belirlendi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:58
Whatsapp\'ta Mesajları Değiştirebilen Güvenlik Açığı

İstanbul, 8 Ağustos 19 : Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, hem genel hem de özel görüşmelerdeki mesajları değiştirilebilmesine ve manipüle edilmesine izin veren güvenlik açığı belirlendi.
Kaspersky'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev, WhatsApp'nin dünyanın en popüler anlık mesajlaşma programı olduğunu anımsatarak, uygulamada bulunan güvenlik açıklarının grup sohbeti katılımcılarının yanlış mesajlarla aşağılanmasına neden olabileceği için çok ciddi nitelikte olduğunu ifade etti.
"KULLANICILAR GRUP SOHBETLERİNDE ÇOK DİKKATLİ OLMALI"
WhatsApp'taki güvenlik açıklarının tehlike arz etse de programı kullanmayı bırakacak bir gelişme olmadığını, her yazılım türünde bu tarz açıkların görülebileceğini belirten Chebyshev, şunları kaydetti:
"Kullanıcılar grup sohbetlerinde kullanıcılar çok dikkatli olmalıdırlar. Özel bir sohbet sırasında herhangi bir şüphe oluşursa, yazarın kimliğini doğrulayın. WhatsApp güncellemelerinin ne zaman yayınlanacağına ve güvenli kalmak için hemen yeni sürümleri indirdiğine dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz."

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 KİMLİK BİLGİLERİ VE MESAJ İÇERİĞİ DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR
Uzmanlar, WhatsApp'ta birden fazla güvenlik açığı tespit edildiğini ve bu açıkların sadece grup yazışmalarında kullanılan "alıntı" özelliğini etkilediğini savunuyor.
Tespit edilen güvenlik açıkları kullanarak, grup yazışmalarında "alıntı" özelliğini kullanan kullanıcıların, kimlik bilgileri ve mesaj içeriklerinin hackerlar tarafından değiştirilebileceği ileri sürülüyor.
(AA/AK/FEZ)


 

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