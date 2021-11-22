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WhatsApp Avrupa'daki gizlilik politikasını değiştirdi

WhatsApp, bu yılın başlarında İrlanda'da büyük bir veri koruma cezası alması sonucu Avrupa'da gizlilik ayarlarına ince ayar getiriyor. Avrupa'daki kullanıcılar, mevcut uygulamaları herhangi bir şeyi kabul etmeden kullanmaya devam edebilecek.

22 Kasım 2021 Pazartesi 09:18
WhatsApp Avrupa'daki gizlilik politikasını değiştirdi

İrlanda Veri Koruma Gözlemcisi, WhatsApp'a 225 milyon euro para cezası verdi ve politikalarını değiştirmesini istedi.

WhatsApp para cezasına itiraz ediyor, ancak Avrupa ve İngiltere'deki politika belgelerinde değişiklik yapıyor.

Ancak, gerçek hizmetiyle ilgili hiçbir şeyin değişmediği konusunda ısrar ediyor.

Bunun yerine, ince ayarlar "mevcut uygulamalarımıza ek ayrıntı eklemek" için tasarlandı ve yalnızca gizlilik politikasının Avrupa versiyonunda görünecek.

Değişikliği duyuran şirket, "Süreçlerimizde veya kullanıcılarla yapılan sözleşmeye dayalı sözleşmelerde herhangi bir değişiklik yok ve kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için herhangi bir şeyi kabul etmesi veya herhangi bir işlem yapması gerekmeyecek" dedi.

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WhatsApp gizlilik sözleşmesi tartışmalarında neler yaşandı?

WhatsApp 4 Ocak 2021’de gizlilik ilkelerinde yapılan değişikliği ve yeni kullanım koşullarını açıkladı. 8 Şubat 2021’e kadar kullanıcılar sözleşmeyi onaylamazsa, kullanıcıların WhatsApp’ı kullanamayacakları duyuruldu.

Yayınlanan ilkeleri kullanıcının kabul etmesi halinde Facebook şirketleriyle hesap, durum, bağlantı, cihaz, otomatik olarak toplanan kullanım, kayıt ve konum gibi kullanıcı verilerinin paylaşılabileceği belirtildi.

Uygulamayı kullanacakların verilerini Facebook ile paylaşmayı kabul etmesi gerektiği, sözleşme kabul edilmediği takdirde de kullanıcının artık WhatsApp’a erişemeyeceği açıklandı.

WhatsApp 15 Ocak 2021'de resmi soruşturmalar ve kullanıcıların tepkilerinin ardından kullanıcılara yeni sözleşmedeki değişimleri daha iyi anlatabilme gerekçesiyle 8 Şubat tarihini 15 Mayıs 2021 olarak güncelledi.

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