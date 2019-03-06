Weber: Açık konuşalım, Türkiye AB üyesi olamaz

Avrupa Parlamentosu Hristiyan Demokrat Grup Başkanı Alman siyasetçi Manfred Weber Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olamayacağını söyledi.Yaklaşan Avrupa seçimlerinde Komisyon Başkanlığı için en muhtemel aday olan Weber, Komisyon başkanı olması halinde Türkiye müzakerelerini sona erdireceğini ifade etti.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde konuşan Weber, "Herkes Türkiye ile daha yakın işbirliği ve daha iyi ilişkiler kurulması gerektiğini söyleyip duruyor ancak ben komisyon başkanı seçilirsem Brüksel'deki birimlerime üyelik müzakerelerini kesmeleri talimatını vereceğim" dedi ve bu sözleri dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Weber, 'açık konuşmak' gerektiğini ve Türkiye'nin bir AB üyesi olamayacağını kaydetti.