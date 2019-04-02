Washinton Post: “Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 6 ay geçti, Trump hiçbir şey yapmadı“

WASHİNGTON POST GAZETESİNDE "CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİN ÜZERİNDEN 6 AY GEÇTİ, TRUMP HİÇBİR ŞEY YAPMADI" BAŞLIĞIYLA YAYIMLANAN MAKALEDEN: "(KAŞIKÇI CİNAYETİ) WASHİNGTON POST YAZARI CEMAL KAŞIKÇI BU TÜYLER ÜRPERTİCİ KADERİ HAK ETMEDİ. ŞİMDİ BU KORKUNÇ OLAYIN ÜZERİNDEN YARIM YIL GEÇTİ VE ARTIK BU KONUDA BİR ADIM ATILMASI GEREKİYOR"

"TRUMP YÖNETİMİ, VELİAHT PRENS İLE İLİŞKİLERİNİ SÜRDÜRMEK ADINA, CIA'İN CİNAYETE İLİŞKİN BULGULARININ ÖNÜNÜ TIKADI, BUNLARI GİZLEDİ VE BİR KENARA İTTİ"

"TRUMP'IN SUUDİLER'İN HESAP VERMEKTEN KAÇMASINA İZİN VERDİĞİ HER GÜN, DÜNYADA DAHA FAZLA TİRAN FÜTURSUZCA İNSANLARI ÖLDÜREBİLECEĞİNE İNANMAYA BAŞLIYOR"

Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan makalede ABD Başkanı Trump'a Kaşıkçı cinayeti konusunda adım atması çağrısı yapıldı.

Washington Post'ta gazetenin yazarı ve CEO'su Fred Ryan imzasıyla "Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 6 ay geçti, Trump hiçbir şey yapmadı" başlıklı bir makale yayımlandı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için gerekli belgeleri almak üzere gittiği İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda "önceden planlanmış" bir cinayete kurban gittiğine işaret edilen makalede, "Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı bu tüyler ürpertici kaderi hak etmedi. Şimdi bu korkunç olayın üzerinden yarım yıl geçti ve artık bu konuda bir adım atılması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Kaşıkçı'nın cesedinin hala bulunamadığına işaret edilen haberde, Suudi Arabistan hükümetinin ilk günden itibaren cinayetle ilgili çelişkili ifadeler verdiğine ve bazı Batılı ülkelerin Suudi Arabistan'dan uzaklaştığına işaret edildi.

"TRUMP, CIA'İN BULGULARINI BİR KENARA İTTİ"

Amerikan istihbaratı ve Kongresinin icraatları ile Kaşıkçı cinayeti konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğinin ifade edildiği makalede, şu görüşler paylaşıldı:

"Ancak Trump yönetimi çok daha farklı bir hikaye yazıyor. Beyaz Saray yetkilileri eleştirel ifadeler kullandı ve hafif cezalar verdi ancak Suudi Arabistan'a anlamlı cezalar vermek konusunda bir şey yapmadı. Trump yönetimi, Veliaht Prens ile ilişkilerini sürdürmek adına, CIA'in cinayete ilişkin bulgularının önünü tıkadı, bunları gizledi ve bir kenara itti."

Başkan Trump'ın Kaşıkçı cinayetine gerekli cevabı vermeyerek sadece kanunları çiğnemediği aynı zamanda ABD'nin güvenilirliği ve ahlaki otoritesine de zarar verdiğinin vurgulandığı makalede, Trump'ın tepkisizliğine ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını gerekçe gösterdiği anımsatıldı.

"HESAP SORULMADAN BİR ALTI AY DAHA GEÇMEMELİ"

Cemal Kaşıkçı cinayetinde adaletin sağlanmadığı her gün, sonuçların daha "korkutucu" hale geldiğine işaret edilen makalede, "Trump'ın Suudiler'in hesap vermekten kaçmasına izin verdiği her gün, dünyada daha fazla tiran fütursuzca insanları öldürebileceğine inanmaya başlıyor. Her gün, önceki nesil Amerikanların kurduğu itibar değeri çarçur ediliyor." görüşü paylaşıldı.

ABD Kongresinin Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması için elinden geleni yapması gerektiğine işaret edilen makalede, "Trump, en azından kanuna uymalı ve Magnitsky Yasası'nın gerektirdiği sonuçları üretmelidir. Bu iğrenç suç için hesap sorulmadan, bir altı ay daha geçmemeli. Masum bir gazeteci ve Amerika'nın en önemli çıkarları bundan daha azını hak etmiyor." çağrısı yapıldı.