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Washıngton Post: "rusya Sanders\'ı Destekleyerek Abd Seçimlerine Müdahale Ediyor"

BERNIE SANDERS, PUTİN\'E

Washıngton Post: "rusya Sanders\'ı Destekleyerek Abd Seçimlerine Müdahale Ediyor"

BERNIE SANDERS, PUTİN\'E

22 Şubat 2020 Cumartesi 07:50
Washıngton Post:
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BERNIE SANDERS, PUTİN'E "AMERİKAN SEÇİMLERİNDEN UZAK DUR" MESAJI VERDİ

Washington, 22 Şubat 20 (.): Rusya'nın, ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olan Bernie Sanders'ın kazanmasına yardım etmek için seçimlere müdahale ettiği iddia edildi.

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD istihbaratı Rusya'nın, Sanders'ın seçimlerden galip çıkması için müdahalede bulunduğunu tespit etti ve bu konuda Sanders'ı bilgilendirdi.

Ayrıca, istihbaratın Başkan Donald Trump ve Kongre üyelerine de bu konu hakkında bilgilendirme yaptığı kaydedildi.

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SANDERS'TAN SERT AÇIKLAMA 

Sanders ise söz konusu haberlerin ardından yaptığı açıklamada, bu konu hakkında 1 ay önce bilgilendirildiğini kabul ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "eşkıya" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine karşı çıktığını vurgulayan Sanders, "Başkan Trump'ın  aksine seçimlerimize müdahale etmeye çalışan yabancı güçlere şiddetle karşı çıkıyorum." ifadesini kullandı.

Sanders, Rusya'nın Amerikan demokrasisini zayıflatmaya çalıştığını savunarak, "Putin'in kimin ABD başkanı olmasını istediğini umursamıyorum. Putin'e mesajım net; Amerikan seçimlerinden uzak dur." mesajını verdi.

(AA/AK/GÜL)

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