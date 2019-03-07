Volvo, elektrikli Polestar 2 modeliyle Tesla'ya rakip oluyor

Dünyanın en hızlı ve en pahalı otomobillerinin görücüye çıktığı 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını basın mensuplarına açtı.

110 bin metrekarelik dev fuar alanında bini aşkın firma toplam 240 stantta benzinli ve dizel modellerinin yanı sıra özellikle yeni nesil elektrikli otomobilleriyle ön plana çıkıyor.

İsveçli otomobil devi Volvo'nun yeni elektrikli modeli The Polestar 2, fiyatı ve teknik özellikleriyle basının ilgi odağı oldu. The Polestar 2, daha önceki spor modeli Polestar 1'e göre yaklaşık 3 kat daha ucuz olacak. Araç, en üst donanımla 60 bin euroya satılırken, daha az opsiyonla bu fiyatı vergiler dahil 40 bin euroya kadar düşürmek mümkün. Polestar 1 modelinin fiyatıysa 155 bin euro olarak açıklanmıştı.

Volvo'nun Polestar 2'nin iç tasarımında müşterilerine vegan tekstil ürünleriyle yapılan koltuk seçeneği sunması da aracı farklı kılan özelliklerden. Ancak araçta deri koltuk isteyenler 'nefes alabilen napa deri' seçeneğini de tercih edebilecek. 5 kapılı aracı öne çıkaran en önemli özelliğiyse elektronik aksamının Android Auto ile çalışıyor olması. Polestar 2'nin ana panelinde 11.1 inçlik dokunmatik LCD ekran mevcut. Android Auto yazılımı henüz deneme aşamasında olsa da Google Maps, Google Assistant ve Google Play Store ile uyumlu olarak çalışabilme özelliğine sahip.

Google, Volvo için geliştirdiği yazılımla büyük kolaylıklar sunuyor. Aracı çalıştırdığınız zaman dokunmatik ekranda en son hangi noktalara gittiğiniz otomatik olarak sürücüye gösteriliyor. Bu kolaylığın yanı sıra gitmek istediğiniz adresi girdiğiniz zaman, aracın bu noktaya varıldığında ne kadar şarjı kalacağı da otomatik olarak hesaplanabiliyor. Bunun yanında performans seçeneğiyle araca 20 inçlik jantlar almak mümkün. Modelin standart paketindeyse panoramik sunroof, karartmalı yan aynalar ve arka tarafta oturan yolcular için dokunmatik açılan lambalar bulunuyor.

Araca bir adres girdiğiniz zaman, belirtilen adrese vardığınızda bateri menzili yüzde 50'nin altına düşecekse otomatik olarak bir uyarı alıyorsunuz. Polestar'ın navigasyon sistemi Google Maps'in klasik gri ve beyaz fonlarından farklı renk seçenekleri sunuyor. Bu sayede yazılımın arayüzünün Volvo'ya ait olduğunu anlıyorsunuz.

Müzikseverler için araçta Harman Kardon marka kaliteli hoparlörler kullanılmış ve Google Assistant ile birlikte Spotify'ı kullanabiliyorsunuz.

Gelecek sene piyasa çıkacak olan Volvo'nun The Polestar 2 elektrikli aracı 500 kilometre menzile sahip olacak. Araçta 78 kW'lık 27 farklı hücre/bölmeye sahip bateri kullanılmış. Bu sayede otomobilin burulma sertliği daha artarak dışarıdaki sesin içeriye girmesine 3.7 dB'lik bir engel konmuş oluyor. Araç 0'dan 100 kilometre hıza 5 saniyede çıkıyor.

The Polestar 2'nin tüm bu artı yönleriyle otoriteler tarafından elektrikli otomobil pazarında aslan payına sahip Tesla'nın Model 3 aracına rakip olacağı söyleniyor. Polestar tıpkı Tesla gibi araç yazılımının daha da geliştirilmesiyle müşterilerine ücretsiz güncelleme imkanı da sunuyor. Ancak Model 3'ün şu anda ABD ve Avrupa pazarında satışa çıkmış olması, Volvo'nun Tesla karşısındaki en büyük dezavantajı olarak görülüyor.

Öte yandan 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı 7-17 Mart'ta tarihleri arasında halka açılacak. Bilet fiyatları yetişkinler için 16, çocuklar içinse 9 İsviçre frangı (yaklaşık 50 Türk Lirası) olarak açıklandı. Fuarı bu sene yaklaşık 700 bin kişinin görmesi bekleniyor. 1924'te uluslararası statü kazanan Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını ilk kez 1905 yılında açmıştı.