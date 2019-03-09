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Volkswagen 2023 yılına kadar 5 bin kişiyi daha işten çıkarabilir

Volkswagen 2023 yılına kadar 5 bin kişiyi daha işten çıkarabilir

09 Mart 2019 Cumartesi 08:56
Volkswagen 2023 yılına kadar 5 bin kişiyi daha işten çıkarabilir

Alman otomobil devi Volkswagen'in 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 5 bin kişiyi daha işten çıkaracağı iddia edildi.

Firma, Aralık ayında bazı araç modellerinin farklı ülkelerde üretilmesi kararından dolayı işçi azaltma politikası sebebiyle 7000 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

Şirketin tepe yöneticisi (CEO) Herbert Diess'ın Volkswagen'in yıllık karını 5.9 milyar Euro'ya çıkarmak istediği ve işten çıkarmaların gelecek seneden itibaren uygulamaya konacağı kaydedildi. Haberi yayınlayan Alman Handelsblatt gazetesi CEO'nun bu fikrinin firmanın iş konseyinde henüz görüşülmediğini belirtilirken, otomobil devi yıllık basın konferansını gelecek çarşamba günü yapacak.

Volkswagen ilk olarak 2016 yılında bütçe kesintisine gideceğini duyurmuş ve 2020'de yaklaşık 3,7 milyar Euro masraflarını kısacağını açıklamıştı.

Şirketin toplamda 30 bin kişiyi işten çıkararak, (27 bini Almanya'da) gelecekte yöneleceği sektörler için aynı miktarda kişiye yeni iş imkanı yaratmak istediğini duyurmuştu.

Şirket şu anda bünyesinde bulundurduğu Porsche markasında ve Kassel kentindeki Volkswagen fabrikasında çalışanlara geçici sözleşmeler sunuyor. Bünyesinde birçok marka otomobili barındıran dev şirketin, elektronik araç üretimine yatırım yapmak için belli bir bütçe ayırması gerekiyor.

Volkswagen yönetimi Emden'deki fabrikada 20 bin Euro'dan düşük e-kompakt bir otomobil üretip, Hannover'daki e-otomobil ve elektrikli minibüs olan 'ID Buzz' ve 'Bulli'nin üretimlerine devam edeceğini bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Volkswagen
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