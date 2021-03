Volkanik bölge 800 yıllık uykudan uyandı!

Yaklaşık 350 kilometrekarelik alanı kaplayan ve merkezi bir yanardağı bulunmayan Krysuvik, 24 Şubat'tan bu yana 34 bin kez sallandı. Deprem sayısı, dijital kayıtların tutulmaya başlandığı 1991 yılından bu yana görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Bölgeyi yakın merceğe alan bilim insanları en son 12'inci yüzyılda lav püskürten yanardağların yeniden patlama olasılığını hesaplamaya çalışıyor. Ülke genelinde alarm seviyesini en yükseğe çeken yetkililer, halktan riskli bölgelerden uzak durmasını istedi.

Jeoloji araştırma dairesi ISOR'dan Thorbjorg Agustsdottir, bölgedeki mevcut durumun ciddi olduğu ve her an her şeyin değişebileceğinden teyakkuzda olduklarını söyledi.

Son veriler, Krysuvik'deki magmanın bir kilometre derinlikte olduğunu gösteriyor. Yüzeye çok yakın olduğu belirtilen magmanın 10 ila 20 kilometre derinlikten yükseldiği düşünülüyor.

Bilimsel tahminlerin en olumlusu patlamanın nerede olabileceği ile ilgili. Uzmanlar, yanardağların faaliyete geçmesi halinde bunun yüksek olasılıkla Keilir ve Fagradalsfjall arasında, yerleşim birimleri olmadığından can veya mal kaybına yol açmayacak hatta meydana geleceği kanısında.

Güney Yarımadası olarak da bilinen Reykjanes'de son volkanik patlama 1240 yılında meydana gelmişti.

Avrupa'nın en büyük ve en aktif volkanik sistemlerine sahip İzlanda'nın coğrafyası, jeoloji uzmanları tarafından yakından biliniyor. Ancak 800 yıldır uyku halindeki yarımadada sismik aktivitelerle ilgili daha önce ölçüm yapılmadığından bu bölge bilim insanları için gizemini koruyor.

Yanardağların faaliyete geçip geçmeyeceği bilinmese de 2010 yılında Eyjafjallajökull'da yaşanan şiddetli patlamaya benzer bir durum beklenmiyor.

11 yıl önce havaya püskürttüğü toz bulutuyla hava ulaşımını kilitleyen yanardağ, milyonlarca yolcunun seyahat planlarını altüst etmişti.

Reykjanes'de beş volkanik sistem bulunuyor. Yapılan incelemelere göre bu sistemlerden her biri 800 yılda bir aktifleşiyor ve sismik faaliyetler 300 yıl kadar sürebiliyor.