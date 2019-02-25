Vodafone CEOsu: Huawei konusunda ABD sağlam kanıt sunmalı

Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri arasında Çinli teknoloji devi Huawei ürünlerine ilişkin anlaşmazlık büyüyor.

ABD'li üst düzey yetkililer son günlerde gerek Avrupa'da gerek dünyanın geri kalanındaki müttefiklerine Huawei ürünlerini kullanmamaları ve hatta ülkelerinde yasaklamaları için çağrıda ve uyarılarda bulunuyordu.

Avustralya ve Kanada gibi ülkeler bu çağrıya uyarken pek çok diğer ülke özellikle 5G hizmetleri ve ürünleri nedeniyle Huawei kullanmaya devam ediyor. Bir başka önemli neden de Huawei'in rekabet alanından dışlanması halinde pazarın Amerikan ve Güney Kore ürünleri tarafından domine edilecek olması. Bununla birlikte örneğin İngiltere yapılan araştırmalar sonucu Washington'ın iddia ettiği gibi herhangi bir casusluk yazılımına ve girişimine rastlamadıklarını açıkladı.

Son olarak Vodafone'un Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Nick Read Pazartesi günü yaptığı açıklamada Huawei'nin endüstride önemli bir oyuncu olduğunu ve bu alandaki aktörlerin sayısını azaltmanın endüstri ve ekonomi için sağlıksız olacağını ifade etti.

Huawei'ye ilişkin tartışmaların şu ankinden çok daha sağlam veri ve kanıt temelli olması gerektiğini ileri süren Read, Vodafonu'nun bu konuda hükümetler ve güvenlik servisleriyle yüksek düzeyde angajman içerisinde olduğunu açıklayarak Trump yönetiminin çağrılarına en sert tepkiyi veren ilk uluslararası firma yetkilisi oldu. Read "ABD Avrupalı yetkililere sağlam kanıtlar sunmalı" dedi.

Huawei dünyanın en çok akıllı telefon satan üçüncü markası olmasının yanı sıra Baz istasyonlarından uydulara çok sayıda iletişim ve bilişim ürünü üretiyor. En son jenerasyon 5G iletişim hızını desteklemesi gereken ürünlerde Ericson ve Nokia gibi firmaları yakalayan Huawei fiyat avantajı ile pazar payını her alanda hızla arttırıyor.