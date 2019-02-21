Vietnamlı ressam Trump ve Kim'in portresini yaptı

Vietnamlı ressam Tran Lam Binh, önümüzdeki hafta Hanoi’deki zirvede bir araya gelecek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un portesini yaptı. Resimlerinin altına ‘LOVE’ (aşk) yazan Vietnamlı artist tablolarını liderlere sunmak istiyor.

Yapıtlarında parlak renkler seçen ressam, her iki liderin de sanat galerisini ziyaret edeceğini umduğunu söyledi.Ressam Binh, Trump’ın 50’ye yakın portesini yaptı. Vietnamlı artist, “Onun resimlerini yaparken gözlerinin ardındaki hisleri anlayabiliyorum.” dedi.

Trump ve Kim, Haziran 2018’de Singapur’daki ilk zirvenin ardından bu kez Vietnam’ın başkenti Hanoi’de 27-28 Şubat’ta buluşacak.