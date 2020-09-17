Vietnam, Noul Fırtınası Nedeniyle 1 Milyondan Fazla Kişiyi Tahliye Edecek

Kuala Lumpur, 17 Eylül 20 : Vietnam'da yarın etkili olması beklenen Noul Fırtınası öncesi, kıyı bölgelerinde oturan yaklaşık 1 milyon kişinin evlerinden tahliye edileceği bildirildi.

Vietnam Tarım Bakanı Nguyen Xuan Cuong, basına yaptığı açıklamada, merkezi kıyı eyaletlerinden Quang Binh'den Danang'a kadarki yerleşim bölgelerinde yaşayan 1 milyon 100 binden fazla kişiyi güvenli bölgelere tahliye etme hazırlıklarının başladığını belirtti.

Denize açılan teknelere geri dönüş emri verildiğini kaydeden Bakan Cuong, fırtınanın etkili olacağı bölgelerde halka yardım sağlamak üzere 256 bin askerin görevlendirildiğini ifade etti.

Vietnam'ın doğu kıyılarında yarından itibaren etkisini gösterecek olan Noul Fırtınası'nın saatte 135 kilometrelik rüzgarlar eşliğinde saatte 50 ila 100 milimetre yağış getirmesi bekleniyor.

(AA/AK/GÜL)