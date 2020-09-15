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Vietnam Mahkemesinden, İngiltere\'de Bir Tırda Bulunan Cesetlerle Bağlantılı 4 Kişiye Hapis Cezası

Cakarta, 15 Eylül 20 : İngiltere\'de geçen yıl bir tırın arkasında ölü bulunan 39 Vietnamlı göçmenle ilgili Vietnam\'da görülen davada 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı. 

15 Eylül 2020 Salı 19:10
Vietnam Mahkemesinden, İngiltere\'de Bir Tırda Bulunan Cesetlerle Bağlantılı 4 Kişiye Hapis Cezası
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Cakarta, 15 Eylül 20 : İngiltere'de geçen yıl bir tırın arkasında ölü bulunan 39 Vietnamlı göçmenle ilgili Vietnam'da görülen davada 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı. 
Viet Nam News'in haberine göre, Ha Tinh bölgesindeki mahkeme, yasa dışı göçü organize etmekten suçlu bulunan 4 sanığa 2,5 ila 7,5 yıl hapis cezaları verdi. 
Aynı davada yargılanan diğer 3 kişiye verilen cezalar tecil edildi. 
İngiliz polisi, 23 Ekim 2019'da ihbar üzerine gittiği Essex'teki sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 39 Vietnam vatandaşının cesetlerini bulmuştu.

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Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.
Tırın sürücüsü İngiliz Maurice Robinson ile tırı Belçika'da limana götürdüğü belirtilen 22 yaşındaki İrlandalı Eamonn Harrison tutuklanmıştı. İngiltere, İrlanda'dan Harrison'ın iadesini istemişti.
Olayla ilgili olarak Vietnam'da şubat ayında 7 kişi tutuklanmıştı.
(AA/AK/GÜL) 
 

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