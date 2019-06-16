Vietnam'ın ilk yerli otomobili VinFast pazartesi yollara çıkıyor

Vietnam’ın ilk yerli otomobil markası VinFast, ürettiği ilk araçları pazartesi günü müşterilerine ulaştıracağını duyurdu.

İki sene önce çalışmalarına başlayan şirket, ülkenin en zengin milyarderi Pham Nhat Vuong tarafından kuruldu. Firma, piyasaya süreceği sedan ve 4 çekerli araba modellerini geçtiğimiz ekim ayında Paris otomobil fuarında eski İngiliz futbolcu David Beckham eşliğinde tanıtmıştı.

Şirket ayrıca elektrikli motosiklet ve otobüs de üretmetmeyi hedefliyor..Üç günden kısa bir süre içinde VinFast marka arabaların Vietnam sokaklarında dolaşacağını söyleyen Vingroup Genel Müdürü Nguyen Viet Quanghe, şimdiden 10 bin otomobil ve on binlerce elektrikli motosiklet siparişi aldıkları bilgisini paylaştı.

Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc da yeni üretilen araçlar sayesinde bu piyasada yer edinmek istediklerini söyleyerek, “Tüm dünyanın yaptığını Vietnamlılar da yapabilir.” şeklinde konuştu.

Asya’nın gelişmekte olan ülkelerinden Vietnam’da yabancı otomobil üreticilerine ait fabrikalar bulunuyor. Ülkede araç satışları 2019 yılının ilk 5 ayında, bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı.