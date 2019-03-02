Vietnam gazisinin idamında olay çıktı, mahkum yakınları gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde, bir idam mahkumunun cezasının infazı sırasında gergin anlar yaşandı.

Eski eşinin anne ve babasıyla erkek kardeşini öldürme suçundan ölüm cezasına çarptırılan Billie Wayne Coble'ın idam edileceği esnada, mahkumun yakınlarının ayaklanması kaosa yol açtı.

Cezaevi görevlilerinin aktardıklarına göre Coble'ın son sözlerini söylediği anda, mahkumun oğlu, gelini ve torunu, idam odasının camlarını yumruklamaya başladı.

Coble, ölüm anına tanıklık etmeleri için yakınlarından beş kişiyi seçmişti. Ailesine 'Sizi çok seviyorum, kendinize iyi bakın' demesiyle aile üyeleri sinirlerine hakim olamayıp etrafa saldırdı.

Mahkumun 45 yaşındaki oğlu ile 21 yaşındaki torunu dışarı çıkarıldı. Güvenlik güçlerine direnen baba oğul gözaltına alındı. İkiliye kelepçe takıldığı sıradaysa tek doz pentobarbital enjekte edilen Coble'ın 11 dakika sonra öldüğü açıkladı.

"Bu kadar insani öldürülmeyi hak etmiyordu"

70 yaşındaki Vietnam gazisi, 1989 yılında eşinin ailesinden üç kişiyi öldürüp, eski eşini de ölümle tehdit etmeden suçlu bulunmuştu.

Boşanma sürecince eşi Karen Vicha'yı kaçıran Coble yakalandıktan kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Tahliye olduktan 9 gün sonra eşinin annesi Zelda Vicha, babası Robert Vicha ve erkek kardeşi Bobby Vicha'yı vurarak öldüren Coble'ın cezası 1990'da kesinleşmişti.

Bobby Vicha'nın o zaman 11 yaşında olan ve elleri bağlı şekilde babasının ölümüne tanıklık eden oğlu J.R Vicha, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Babasının ölümünden sonra savcı olmaya karar veren ve davada yer alan Vicha, "Onun aileme yaptıklarından çok daha insani bir şekilde öldürüldü. Bunu hak etmiyordu ama en azından yasaların bize adaleti sağladığını bilmek bile rahatlatıcı." diye konuştu.

Coble, bu yıl ABD'de cezası infaz edilen üçüncü idam mahkumu oldu.