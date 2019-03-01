Vietnam'dan anlaşmasız ayrılan Trump ve Kim tekrar görüşebilir

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki ikinci zirvede anlaşma sağlanamamasına rağmen bu ülkeyle görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Pompeo, zirvenin gerçekleştirildiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'den Filipinler'in başkenti Manila'ya giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni görüşmeler için bir tarih belirlemedik" ifadesini kullandı.

"Bana göre yeni görüşmenin gerçekleşmesi biraz zaman alacaktır ama bu konuda oldukça iyimserim" diyen Pompeo, herhangi bir planlama olmasa da ekiplerin bir sonraki görüşme için çalışma yürüteceğini dile getirdi.

Ayrıca Pompeo, Hanoi'deki Trump - Kim görüşmesinde ilerleme sağlansa da anlaşma imzalayacak noktaya gelinemediğini belirtti.İki taraf arasında 'uyum' olduğuna vurgu yapan Pompeo, "Ben buna iyi niyet diyorum ve umarım bir plan üzerinde birlikte çalışabiliriz." yorumunda bulundu.

İhtiyatlı konuşmaya gayret gösteren Pompeo, "Göreceğiz. Yeni görüşmeler için sebep olmalı. Keşke daha fazla yol alabilseydik" dedi. ABD'li bakan, "İki lider bir araya geldiğinde bir dönüm noktasından geçeceğimiz hissine kapıldık. Ümidimiz bu yöndeydi. Birtakım ilerlemeler kaydettik fakat bu bizim umduğumuz seviyenin gerisinde kaldı." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." açıklamasında bulundu.

Hanoi'deki zirvenin 'oldukça' verimli geçtiğini söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında mutabık kaldık" ifadesini kullandı.Ayrıca ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurduklarını dile getirdi.

Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda ise, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için randevulaşmadıklarını kaydetti. Bununla birlikte Başkan Trump, Kim Jong Un'la bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu çok yakın zamanda olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kim'in kendisine daha fazla nükleer test yapmayacağı sözünü verdiğinin altını çizerek, "Kendisine ve sözüne güveniyorum, görüşmeye devam edeceğiz." dedi.Görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini dile getiren Trump, kimsenin masadan kızgın bir şekilde ayrılmadığını, iyi ilişkileri olduğunu söyledi.Trump, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları kaldırılması için istekli olduğuna da vurgu yaptı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini belirtti.

Ri Yong Ho, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Hanoi'deki zirvede anlaşmanın neden sağlanamadığına ilişkin açıklamasına karşı çıkarak, Kuzey Kore'nin yaptırımların tamamının değil sadece bir kısmının kaldırılmasını istediğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin nükleer ve kıtalararası balistik füze testlerini kalıcı bir şekilde durdurma sözü vermeye de hazır olduğunu ifade eden Ri, Washington'ın "belki bir daha hiç gerçekleşmeyecek" önemli bir fırsatı kaçırdığını söyledi.