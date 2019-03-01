Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103997
ALTIN
225.188
DOLAR
5.3460
STERLİN
7.0703
EURO
6.0873
Ercan'da kaçak sigara
ERCAN'DA KAÇAK SİGARA
Tartıştığı kişinin aracının camını kırdı
TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ARACININ CAMINI KIRDI
Üzerinde uyuşturucu bulundu
ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner282

Vietnam'dan anlaşmasız ayrılan Trump ve Kim tekrar görüşebilir

Vietnam'dan anlaşmasız ayrılan Trump ve Kim tekrar görüşebilir

01 Mart 2019 Cuma 11:15
Vietnam'dan anlaşmasız ayrılan Trump ve Kim tekrar görüşebilir

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki ikinci zirvede anlaşma sağlanamamasına rağmen bu ülkeyle görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Pompeo, zirvenin gerçekleştirildiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'den Filipinler'in başkenti Manila'ya giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni görüşmeler için bir tarih belirlemedik" ifadesini kullandı.

"Bana göre yeni görüşmenin gerçekleşmesi biraz zaman alacaktır ama bu konuda oldukça iyimserim" diyen Pompeo, herhangi bir planlama olmasa da ekiplerin bir sonraki görüşme için çalışma yürüteceğini dile getirdi.

Ayrıca Pompeo, Hanoi'deki Trump - Kim görüşmesinde ilerleme sağlansa da anlaşma imzalayacak noktaya gelinemediğini belirtti.İki taraf arasında 'uyum' olduğuna vurgu yapan Pompeo, "Ben buna iyi niyet diyorum ve umarım bir plan üzerinde birlikte çalışabiliriz." yorumunda bulundu.

İhtiyatlı konuşmaya gayret gösteren Pompeo, "Göreceğiz. Yeni görüşmeler için sebep olmalı. Keşke daha fazla yol alabilseydik" dedi. ABD'li bakan, "İki lider bir araya geldiğinde bir dönüm noktasından geçeceğimiz hissine kapıldık. Ümidimiz bu yöndeydi. Birtakım ilerlemeler kaydettik fakat bu bizim umduğumuz seviyenin gerisinde kaldı." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." açıklamasında bulundu.

Hanoi'deki zirvenin 'oldukça' verimli geçtiğini söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında mutabık kaldık" ifadesini kullandı.Ayrıca ABD Başkanı, Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurduklarını dile getirdi.

Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda ise, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için randevulaşmadıklarını kaydetti. Bununla birlikte Başkan Trump, Kim Jong Un'la bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu çok yakın zamanda olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kim'in kendisine daha fazla nükleer test yapmayacağı sözünü verdiğinin altını çizerek, "Kendisine ve sözüne güveniyorum, görüşmeye devam edeceğiz." dedi.Görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini dile getiren Trump, kimsenin masadan kızgın bir şekilde ayrılmadığını, iyi ilişkileri olduğunu söyledi.Trump, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları kaldırılması için istekli olduğuna da vurgu yaptı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini belirtti.

Ri Yong Ho, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Hanoi'deki zirvede anlaşmanın neden sağlanamadığına ilişkin açıklamasına karşı çıkarak, Kuzey Kore'nin yaptırımların tamamının değil sadece bir kısmının kaldırılmasını istediğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin nükleer ve kıtalararası balistik füze testlerini kalıcı bir şekilde durdurma sözü vermeye de hazır olduğunu ifade eden Ri, Washington'ın "belki bir daha hiç gerçekleşmeyecek" önemli bir fırsatı kaçırdığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Trump Ve Kim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pompeo:
Pompeo: "hindistan İle Pakistan Arasındaki Meseleyle Çok Yakından İlgileniyoruz Ve İlgilenmeyi Sürdüreceğiz"
Moldova'da Koalisyon Hükümeti Arayışı
Moldova'da Koalisyon Hükümeti Arayışı
Pakistan, Hindistan'ın Onur Konuğu Olduğu Abu Dabi'deki İit Toplantısına Katılmama Kararı Aldı
Pakistan, Hindistan'ın Onur Konuğu Olduğu Abu Dabi'deki İit Toplantısına Katılmama Kararı Aldı
Hindistan, Pakistan'ın elindeki savaş pilotunun iade edilme kararından memnun
Hindistan, Pakistan'ın elindeki savaş pilotunun iade edilme kararından memnun
Youtube'dan pedofiliye karşı milyonlarca çocuk videosuna yorum engeli
Youtube'dan pedofiliye karşı milyonlarca çocuk videosuna yorum engeli
Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferine “Cemal Kaşıkçı“ şartı
Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferine “Cemal Kaşıkçı“ şartı
Pentagon'un Afganistan barış planı basına sızdı
Pentagon'un Afganistan barış planı basına sızdı
Afet yönetiminde tecrübeli ülke Japonya, Butan'da deprem dayanıklılık testi gerçekleştiriyor
Afet yönetiminde tecrübeli ülke Japonya, Butan'da deprem dayanıklılık testi gerçekleştiriyor
Musul'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
Musul'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
ABD, Usame Bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu
ABD, Usame Bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim