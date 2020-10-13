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Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 29'a çıktı

Yerel basına göre, ülkenin Quang Nam, Quang Ngai ve Quang Tri eyaletlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle seller meydana geldi.

13 Ekim 2020 Salı 13:07
Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 29'a çıktı
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Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, seller nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 29'a çıktığı ve kayıp 12 kişinin arandığı belirtildi.

Seller nedeniyle en az 130 bin evin ve 4 bin hektar ekili alanın hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, çok sayıda köprü ve yolun zarar gördüğü bilgisine yer verildi.

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Ha Tinh, Quang Nam, Quang Binh, Quang Tri ve Thua Thien-Hue'de 50 bin kişi tahliye edilmişti.

Ulusal Savunma Bakanlığı, 9 bin 600 asker ve güvenlik gücünün sellerden etkilenen bölgelere sevk edildiğini açıklamıştı.

Vietnam'da geçen yıl fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 132 kişi hayatını kaybetmiş, 207 kişi yaralanmıştı.


 

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Son Güncelleme: 13.10.2020 14:06
Anahtar Kelimeler:
Vietnam Seller
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