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"Veremi aktif hale getirebiliyor"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs tedavisi sırasında doktorların en fazla endişe ettiği durumu açıkladı. Savaşçı, "Akciğerleri kurtarmak için uygulanan kortikosteroid tedavisi alan hastalarda baskılanmış verem aktif hale gelebiliyor" dedi.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:29
"Veremi aktif hale getirebiliyor"
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Dünya genelinde 3,5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Virüsün kalıcı hasarları ve vücutta bıraktığı yeni hastalıklar hakkında araştırmalarına devam eden uzmanlar, zaman zaman halkı bilgilendiriyor.Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı da doktorların virüs tedavisinde en fazla endişe duyduğu durumların başında gelen akciğer mantarı ve verem hakkında açıklamalarda bulundu.

 "KANLI BALGAM DEVAM EDERSE DOKTORA BAŞVURSUNLAR"

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Türkiye'de bu tarz vakalara rastlandığını söyleyen Savaşçı, "Koronavirüs tedavisi sırasında akciğerleri kurtarmak için uygulanan kortikosteroid alan hastalarda özellikle 'Aspergillus' dediğimiz akciğer mantarı ortaya çıkıyor ve onun da ölüm oranı çok yüksek. Ne yazık ki ülkemizde böyle vakalar ortaya çıkıyor. Özellikle de baskılanmış, vücudumuzda yerleşik olan verem hastalığı da aktif hale gelebiliyor. Kişiler iyileştikten sonra kanlı balgam devam ederse, ateş, geçmeyen öksürük olursa mutlaka göğüs hastalıklarına müracaat etsinler" dedi.

"DİYABET VETANSİYONA NEDEN OLABİLİYOR"

Doç. Dr. Savaşçı, uygulanan tedavilerin sonucunda kalıcı olabilecek şeker ve tansiyon hastalığının ortaya çıktığını kaydederek, "Bizim ülkemizde de yoğun steroid tedavisi sonucunda İstanbul'da bir vaka ortaya çıktı, şeker hastalığı gelişebiliyor. Uygulanan tedavilerin getirdiği bir sonuç olarak diyabet ve tansiyon hastalığı ortaya çıkabilir. Kişiler tedavi olduktan sonra eğer ağız kuruması, sık sık idrara çıkma, el, ayak titremesi, şeker düşmesi gibi belirtiler yaşarlarsa mutlaka şeker ölçümü yapsınlar. Enseden başlayan, devam eden baş ağrısı ortaya çıkarsa bu durumda da mutlaka tansiyon takibi ile iç hastalıkları, enfeksiyon polikliniklerine müracaat etsinler. Çünkü kalıcı bir hale gelebilecek şeker ve tansiyon hastalığı da ortaya çıkmış olabilir. Ölümcül bir hastalık ile mücadele ediyoruz, tedavilerin mutlaka bazı yan etkileri ortaya çıkabiliyor, bunu da halkımız ihmal etmesin. Takiplerini yapmayı aksatmasınlar" diye konuştu.

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