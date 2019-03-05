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Venezuelalı muhalif lider Guaido tutuklanma riskine rağmen ülkesine geri döndü

Venezuelalı muhalif lider Guaido tutuklanma riskine rağmen ülkesine geri döndü

05 Mart 2019 Salı 07:51
Venezuelalı muhalif lider Guaido tutuklanma riskine rağmen ülkesine geri döndü

Geçtiğimiz günlerde Latin Amerika turuna çıkan Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido ülkesine geri döndü.

Başkent Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda binlerce vatandaş tarafından karşılanan 35 yaşındaki genç lideri ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden diplomatlar da yalnız bırakmadı.

Venezuela'ya döneceğini açıklayıp kitlesel protesto gösterileri için çağrı yapan Guaido iniş yapmasının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Sevdiğimiz ülkemize geri döndük. Göçmenliğin içinden geçtik ancak şimdi insanlarımızın yanına doğru gidiyoruz." açıklamasında bulundu.

Muhalif lider sesli mesajında ise Nicolas Maduro'ya atıfta bulunarak "Geri döndüm; diktatörlük hangi yöne giderse gitsin biz yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Havaalanı çıkışında on binlerce kişiye seslenen Guaido, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Guaido gün boyunca sosyal medya hesabını sürekli kullanarak şeffaf seçimlerin yapılmasına dikkat çekiyor.

Guaido, ABD’nin Kolombiya’ya gönderdiği insani yardım malzemelerinin Venezuela’ya sokulması girişiminden bir gün önce ülkesinden ayrılarak Latin Amerika ülkelerine ziyaretler gerçekleştirmişti. Guaido bu süre zarfında Kolombiya'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Brezilya Devlet başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmüştü.

Genç siyasi ayrıca, Arjantin, Brezilya, Ekvador ve Paraguay'a giderek Venezuela'da yapılmasını istediği şeffaf ve adil seçimler için destek istedi.

Guaido, muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'in başkanı olarak 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan ederek, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu istifaya çağırmıştı.

50'yi aşkın ülke Guaido'yu destekliyor
ABD, AB ve Venezuela'ya komşu Latin Amerika ülkeleri dahil 50'yi aşkın devlet Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyor. Nicolas Maduro ise ülkenin meşru devlet başkanı olduğunu söylüyor ve Türkiye, Çin ve Rusya tarafından destekleniyor.

Nicolas Maduro ABC News'e yaptığı açıklamada, "İstediği gibi gelip gidemez. Yargıyla yüzleşmek zorunda kalacak. Yargı onun ülkeden ayrılmasını yasaklamıştı" demişti.

Guaido Venezuela'da başlayan karnaval döneminde ülkeye giriş yaptı. Muhalif lider destekçilerini karnaval sezonunu kutlamak için plajlara ve diğer tatil yerlerine seyahat ederek kutlamaya çağırmıştı. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ancak uzun yıllardır ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'da halkın çoğunluğu bu imkana sahip değil. Ülkede ekonomik nedenlerden dolayı Ağustos 2018 itibariyle 2,3 milyon kişinin komşu ülkelere göç ettiği açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Guaido
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