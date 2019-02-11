Venezuelalı her 6 kişiden biri ülkesini terk edecek

Venezuela'dan göç eden Venezuelalı sayısı her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler'e göre her 6 Venezuelalıdan biri 2019'un sonuna kadar ülkesini terk etmiş olacak.

2018 itibariyle Venezuela'dan dışarıya göç hızla arttı: 3 milyon Venezuelalı yurt dışında yaşıyor ve bunlardan 2 milyonu 2015'den sonra ülkesinden ayrıldı. Birleşmiş Milletler bu sayının 5.3 milyona çıkacağını tahmin ediyor.

Ülkeyi terk eden Venezuelalılar ilk olarak diğer Latin Amerika ülkelerine sığınıyor. Kolombiya ve Peru yaklaşık bir buçuk milyon Venezuelalıya kapılarını açtı. Arjantin ve Brezilya da göçmenleri ağırlayan ülkelerden.

Birleşmiş Milletler Venezuela'daki ekonomik ve politik karmaşadan dolayı kaçan insan sayısının fazlalığı nedeniyle bunu Latin Amerika'da yakın zamanda yaşanan en büyük göç dalgası olarak değerlendiriyor.