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Venezuela’da otobüs şarampole yuvarlandı: 18 ölü

Venezuela’da otobüs şarampole yuvarlandı: 18 ölü

17 Haziran 2019 Pazartesi 06:52
Venezuela’da otobüs şarampole yuvarlandı: 18 ölü

Venezuela’da lastiği patlayan bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. 
Venezuela basınındaki haberlere göre ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletine bağlı Rosario de Perija kenti dışında seyir halindeki bir yolcu otobüsünün lastiği patladı. 

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Sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otobüs bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 18 kişi yaşamını yitirdi. 
Yaralı kurtulan yolculardan biri, kazanın hemen öncesinde mola verildiğini bu yüzden yolcuların büyük kısmının uyanık olduğunu aktardı. Moladan sonra harekete geçen otobüsün lastiğinin patladığını belirten yolcu, otobüsün yuvarlandığı şarampolde bir ağaca çarparak durabildiğini vurguladı.
 

Son Güncelleme: 17.06.2019 10:01
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Kaza
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