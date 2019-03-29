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Venezuela’da Guaido'ya 15 yıl kamuda görev alma yasağı

Venezuela’da Guaido'ya 15 yıl kamuda görev alma yasağı

29 Mart 2019 Cuma 09:20
Venezuela’da Guaido'ya 15 yıl kamuda görev alma yasağı

Venezuela hükümeti, muhalif lider Juan Guaido'nun, 15 yıl boyunca kamuda görev almasının yasaklandığını duyurdu.

Devlet müfettişi Elvis Amoroso, Guaido’nun açıkladığı kişisel mali varlıkları ile harcamalarının, gelirine uygun olmadığını bildirdi.

Devlet televizyonuna konuşan, Amoroso, Guaido’nun yurt dışına yaptığı ziyaretlerin kaynağını açıklayamadığını ve bu yüzden muhalefet liderinin 15 yıl süreyle kamuda görev almasının yasaklandığını söyledi.

Guaido, katıldığı bir gösteride, Amoroso'nun kendisi hakkında bir karar veremeyeceğini bildirdi. Juan Guaido, “Bu konuda sadece meşru parlamento, müfettişlere görev verebilir.” ifadesini kullandı.

Elvis Amoroso, şubat ayında, Guaido’nun açıkladığı mali gelirleri ile kaynağı belli olmayan, dışarıdan geldiği iddia edilen para yardımıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Parlamentoda çoğunluğa sahip Guaido, ocak ayında Maduro'nun yeniden seçilmesinin yasalara aykırı olduğunu gerekçe göstererek, anayasanın ilgili maddesine atıfta bulunup, kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri dahil dünya çapında yaklaşık 50 ülke muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'ya bir önceki seçimlere yönelik yolsuzluk suçlamasında bulunuluyor.

Rusya ve Çin tarafından desteklenen Maduro ise Washington ve muhalefetin yardımı ile ülkesine karşı darbe girişimi yapıldığını savunuyor.

Bu arada BM tarafından hazırlanan bir rapor, Venezuela'da halkın dörtte birisinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler:
Guaido 15 Yıl Yasak
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