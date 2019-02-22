Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.220
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9454
EURO
6.0307
Yine trafik kazası: 2 kişi yaralandı
YİNE TRAFİK KAZASI: 2 KİŞİ...
Trafik kazası: 1 kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ YARALANDI
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tutukluluk süresi uzatıldı
TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILDI
banner282
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Venezuela Ordusu İle Yerli Halk Arasında Çatışma

BREZİLYA SINIRINA İLERLEYEN VENEZUELA ASKERLERİ İLE YERLİ HALK ARASINDA YAŞANAN ÇATIŞMADA EN AZ BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Venezuela Ordusu İle Yerli Halk Arasında Çatışma

BREZİLYA SINIRINA İLERLEYEN VENEZUELA ASKERLERİ İLE YERLİ HALK ARASINDA YAŞANAN ÇATIŞMADA EN AZ BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

22 Şubat 2019 Cuma 17:35
Venezuela Ordusu İle Yerli Halk Arasında Çatışma

BREZİLYA SINIRINA İLERLEYEN VENEZUELA ASKERLERİ İLE YERLİ HALK ARASINDA YAŞANAN ÇATIŞMADA EN AZ BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Caracas, 22 Şubat 19 : Venezuela'nın Brezilya sınırı bölgesinde ordu ile yerli halk arasında çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. 

Muhalif milletvekili Americo De Grazia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gran Sabana bölgesindeki çatışmada yerli bir kadının hayatını kaybettiğini iddia etti. 

Muhalif gazetelerden El Nacional ise çatışmada en az iki kişinin öldüğünü ve 22 kişinin de yaralandığını yazdı. 

Gazete, insan hakları aktivisti Tamara Suju'ya dayandırdığı haberinde, çatışmanın, Venezuela askerlerinin Brezilya sınırına ilerlerken Pemon yerlilerinin kurduğu barikatı geçmek istemeleri üzerine yaşandığını yazdı. 

BREZİLYA SINIRI KAPALI 

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası olduğunu iddia ettiği "insani yardımların" ülkeye girişinin engellenmesi için Brezilya sınırının kapatılması talimatını vermişti. 

Muhalifler, Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya'dan da ülkeye "yardım" sokmaya çalışıyor. Ancak ordu, sınırda Brezilya ile Venezuela'yı ülkeyi birbirinden ayıran köprüyü kamyonlarla kapatmış durumda.

"İNSANİ YARDIM ŞOVU"

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yardım" tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Ordu, Maduro'nun talimatı doğrultusunda sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

(AA/ÖZ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da Silahlı Çatışma: 8 Ölü, 3 Yaralı
Meksika'da Silahlı Çatışma: 8 Ölü, 3 Yaralı
Filipinler'de Yıl Başından Bu Yana Kızamık Salgınında 189 Kişi Yaşamını Yitirdi
Filipinler'de Yıl Başından Bu Yana Kızamık Salgınında 189 Kişi Yaşamını Yitirdi
Ürdün'de Markette İntihar Girişiminde Bulunan Bir Kişinin İçerideki Tüp Gazı Ateşlemesi Sonucu Çıkan Yangında 11'i Suriyeli 17 Kişi Yaralandı
Ürdün'de Markette İntihar Girişiminde Bulunan Bir Kişinin İçerideki Tüp Gazı Ateşlemesi Sonucu Çıkan Yangında 11'i Suriyeli 17 Kişi Yaralandı
“abd'nin Venezuela'daki Provokasyonları Gerginliği Artıracak
“abd'nin Venezuela'daki Provokasyonları Gerginliği Artıracak"
Brüksel çikolata fuarı başladı
Brüksel çikolata fuarı başladı
Esed Rejimi İdlib'e Saldırdı: 6 Ölü
Esed Rejimi İdlib'e Saldırdı: 6 Ölü
"abd Afganistan'daki Rolü İçin Türkiye'ye Müteşekkir"
Afganistan'da Taliban İle Barış Görüşmeleri
Afganistan'da Taliban İle Barış Görüşmeleri
Afrika'nın En İstikrarlı Demokrasilerinden Senegal Cumhurbaşkanını Seçiyor
Afrika'nın En İstikrarlı Demokrasilerinden Senegal Cumhurbaşkanını Seçiyor
Hindistan'da 1 Milyon Kişiye Orman Arazisinden Tahliye Kararı
Hindistan'da 1 Milyon Kişiye Orman Arazisinden Tahliye Kararı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim