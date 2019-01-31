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Venezuela\'nın Muhalif Lideri Guaido New York Times\'a Makale Yazdı

KENDİNİ

Venezuela\'nın Muhalif Lideri Guaido New York Times\'a Makale Yazdı

KENDİNİ

31 Ocak 2019 Perşembe 10:26
Venezuela\'nın Muhalif Lideri Guaido New York Times\'a Makale Yazdı

KENDİNİ "GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI" İLAN EDEN JUAN GUAİDO: “İNSANİ BİR KRİZ VE DEVLET BAŞKANLIĞININ NİCOLAS MADURO TARAFINDAN YASA DIŞI OLARAK TUTULMASI ALTINDA DEMOKRASİMİZİ YENİDEN KAZANMA VE ÜLKEYİ YENİDEN KURMA ZORLUĞUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

New York, 31 Ocak 19 : Venezuela\'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido, New York Times\'da makale yayımlayarak "Nicolas Maduro rejimini en az kan dökerek sonlandırmak için dünya üzerindeki demokrasi yanlısı hükümet, kurum ve kişilerin desteğine ihtiyaç duyduklarını" belirtti.

"Juan Guaido: Venezuelalılar güç birlikte" başlığıyla yayımlanan makalede Guaido, 61 yıl önceki Marcos Perez Jimenez döneminde Venezuela\'da yaşanan sıkıntılara atıfta bulunarak, "Bir kez daha insani bir kriz ve devlet başkanlığının Nicolas Maduro tarafından yasa dışı olarak tutulması altında demokrasimizi yeniden kazanma ve ülkeyi yeniden kurma zorluğuyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Guaido, makalede, ülkede ilaç ve yiyecek sıkıntısı yaşandığına dikkati çekerek, "hükümetin zalimce baskılarından dolayı" 3 milyon Venezuelalının dış ülkelere göç ettiğini kaydetti.

"GEÇİCİ DEVLET BAŞKANLIĞI YEMİNİM ANAYASAYA BAĞLI OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

"Venezuela\'daki durum hakkında net olmak istiyorum: Sayın Maduro\'nun 20 Mayıs 2018\'de yeniden seçilmesi, o zamandan beri uluslararası toplumun geniş kesimlerince de kabul edildiği gibi, meşru değildi." yorumunda bulunan Guaido, 6 yıllık görev süresi 10 Ocak\'ta bitmesi gerekirken Nicolas Maduro\'nun devlet başkanlığını gasp ettiğini iddia etti.

Guaido, kendisinin geçici devlet başkanlığına yükselişinin Venezuela anayasasının 233. maddesine dayandığını savunarak, "Bu nedenle 23 Ocak\'ta ettiğim geçici devlet başkanlığı yemini \'kendini ilan\' olarak kabul edilemez. O gün devlet başkanlığı işleyişini kabul etmem kendi isteğim değildi fakat anayasaya bağlı olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

"BASKICI TAKTİKLERİ TUTMAYINCA MADURO \'DİYALOG\' ÖNERİYOR"

Makalede çocukluğunda yaşadığı sel felaketinin kendisini nasıl dirençli kıldığını ve kamu hizmeti için politikaya yönlendirdiğini anlatan Guaido, "Hepimizin hayalini kurduğu gelişmiş ve müreffeh bir ülkeyi inşa etmek için normalliği yeniden tesis etmek üzereyiz ama önce özgürlüğümüzü geri kazanmalıyız." diye yazdı.

Guaido, Maduro yönetimi altında en az 240 Venezuelalının öldürüldüğünü ve halen 600 siyasi tutuklu bulunduğunu öne sürerek, "Baskıcı taktikleri tutmayınca Maduro ve uşakları şimdi şiddetle \'diyalog\' öneriyor." ifadesini kullandı.

Guaido makalede ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Maduro rejiminin yasal olarak gücünü elinde tutamayacağı göz önüne alındığında cevabımız üç yönlüdür. Birincisi, Ulusal Meclisi demokrasinin son temeli olarak desteklemek, ikincisi, başta Lima Grubu, Amerikan Devletleri Örgütü, ABD ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere uluslararası toplumun desteğini pekiştirmek ve üçüncüsü, insanlara, kendi kaderlerini tayin hakkına sahip olmaları temelinde hitap etmek."

"TÜM VENEZUELA BİRLEŞMEK ZORUNDA"

Guaido, 50\'den fazla ülkenin kendisini Venezuela\'da geçici devlet başkanı olarak tanıdığına işaret ederek, büyükelçileri tayin etme ve yurt dışına bağlı ulusal varlıkları bulma ve kurtarma sürecine başladığını açıkladı.

Venezuela\'daki siyasi geçişin ülkedeki kilit askeri birimlerin desteğini gerektirdiğini vurgulayan Guaido, silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri ile gizli görüşmeler yaptıklarını, insanlığa karşı suç işlememiş herkese af önerdiklerini belirterek, "Ordunun, Maduro\'dan desteğini çekmesi hükümette bir değişikliğin sağlanması için çok önemli ve şu an görevde bulunanların çoğu ülkenin çektiği eziyetin savunulamaz olduğunda hemfikir." şeklinde yazdı.

Maduro\'ya halk desteğinin kalmadığını savunan Guaido, yazısını şöyle tamamladı:

"Maduro\'nun vakti azalıyor ancak gidişini en az miktarda kan dökülmesiyle sağlamak ve rejimin kesin sonunu getirmek için tüm Venezuela birleşmek zorunda. Bunun için dünya üzerindeki demokrasi yanlısı hükümet, kurum ve kişilerin desteğine ihtiyacımız var. Acı çektiğimiz ağır insani kriz için aynı anlayış ve uzlaşma yolunda ilerlemeye devam etmek üzere etkili çözümler bulmamız şart. Gücümüz ve bütün Venezuela\'nın kurtuluşu birliktedir."

(AA/AK/ÖK)

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