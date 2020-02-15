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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "guaido\'nun Tutuklanacağı Gün Gelmedi"

Bogota, 15 Şubat 20 (.): Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido\'nun mahkeme kararı çıktığı zaman hapse gireceğini bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "guaido\'nun Tutuklanacağı Gün Gelmedi"

Bogota, 15 Şubat 20 (.): Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido\'nun mahkeme kararı çıktığı zaman hapse gireceğini bildirdi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 09:11
Venezuela Devlet Başkanı Maduro:

Bogota, 15 Şubat 20 (.): Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif Juan Guaido'nun mahkeme kararı çıktığı zaman hapse gireceğini bildirdi.
Ülke basınına göre başkent Caracas’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Maduro, "Venezuela mahkemeleri, işlediği suçlardan ötürü tutuklanmasına karar verdiği an Guaido hapse girecek. O gün henüz gelmedi." ifadesini kullandı.
ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteği ile 23 Ocak 2019’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, askeri kalkışma ve darbe çağrıları ve sınır ihlal girişimine imza atmasının yanı sıra Venezuela yargısının koyduğu yurt dışı çıkış yasağını da iki kez ihlal etmişti.

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Venezuela'dan son kez 19 Ocak'ta ayrılan Guaido, Kolombiya, İsviçre, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada ve ABD'yi ziyaret etmiş, 11 Şubat'ta döndüğü başkent Caracas'ta tepkilerle karşılanmıştı. 
(AA/TUĞ/SEL)
 

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