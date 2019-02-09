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Venezuela\'da Bir Gazetecinin Kısa Süreli Gözaltına Alındığı İddia Edildi

GAZETECİ SENDİKASI SNTP, ÜLKENİN KOLOMBİYA SINIRINDA ÇALIŞAN VE BİRİ KISA SÜRELİ GÖZALTINA ALINAN İKİ MUHABİRİN FOTOĞRAF VE DİĞER MATERYALLERİ SİLMEYE ZORLANDIĞINI DUYURDU

Venezuela\'da Bir Gazetecinin Kısa Süreli Gözaltına Alındığı İddia Edildi

GAZETECİ SENDİKASI SNTP, ÜLKENİN KOLOMBİYA SINIRINDA ÇALIŞAN VE BİRİ KISA SÜRELİ GÖZALTINA ALINAN İKİ MUHABİRİN FOTOĞRAF VE DİĞER MATERYALLERİ SİLMEYE ZORLANDIĞINI DUYURDU

09 Şubat 2019 Cumartesi 08:21
Venezuela\'da Bir Gazetecinin Kısa Süreli Gözaltına Alındığı İddia Edildi

GAZETECİ SENDİKASI SNTP, ÜLKENİN KOLOMBİYA SINIRINDA ÇALIŞAN VE BİRİ KISA SÜRELİ GÖZALTINA ALINAN İKİ MUHABİRİN FOTOĞRAF VE DİĞER MATERYALLERİ SİLMEYE ZORLANDIĞINI DUYURDU

Caracas, 9 Şubat 19 : Venezuela Basın İşçileri Ulusal Sendikasından, (SNTP) Rayli Lujan isimli muhabirin ülkenin Kolombiya sınırında kısa süreli gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı iddia edildi.

SNTP\'nin sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, Lujan\'ın San Antonio del Tachira kentinde ülkeyi Kolombiya\'ya bağlayan Simon Bolivar Uluslararası Köprüsü üzerinde güvenlik güçlerince kısa bir süreliğine gözaltına alındığı duyuruldu.

Lujan\'ın kamerasındaki materyalleri silmeye "zorlandığı" bilgisi paylaşılan açıklamada, muhabirin daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. 

SNTP ayrıca bölgedeki başka bir köprü Tienditas üzerinde çalışma yürüten Reuters foto muhabiri Carlos Eduardo Ramirez\'in de askerler tarafından uzaklaştırıldığını ve fotoğraflarının sildirildiğini duyurdu. 

Venezuela\'da iki hafta önce başkent Caracas’ta bazı yabancı gazeteciler kısa süreli gözaltına alınmış ardından serbest kalmıştı. 

Gazetecilerin kötü muamele görmediklerini açıkladığı süreçte Şilili ve Fransız 4 gazeteci sınır dışı edilmiş, olayı takip eden süreçte ülkede vizesiz bulunan bazı gazetecilere Venezuela Dışişleri Bakanlığı vize vermişti. 

(AA/ÖZ/HÖ)

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