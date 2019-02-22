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Venezuela \'abd Yardımını\' Engellemek İçin Brezilya İle Sınırını Kapatıyor

Ankara, 22 Şubat 19 : Sınırın kapatılma emriyle birlikte Venezuela Brezilya sınırında araç kuyrukları oluştu.

Venezuela \'abd Yardımını\' Engellemek İçin Brezilya İle Sınırını Kapatıyor

Ankara, 22 Şubat 19 : Sınırın kapatılma emriyle birlikte Venezuela Brezilya sınırında araç kuyrukları oluştu.

22 Şubat 2019 Cuma 12:05
Venezuela \'abd Yardımını\' Engellemek İçin Brezilya İle Sınırını Kapatıyor


Ankara, 22 Şubat 19 : Sınırın kapatılma emriyle birlikte Venezuela Brezilya sınırında araç kuyrukları oluştu.

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bazı muhaliflerin ülke dışından insani yardım getirme girişimlerini engellemek için Brezilya sınırını kapatma kararı aldı.

Televizyondan yaptığı konuşmada Kolombiya sınırını da kapatabileceğini açıklayan Maduro ülkede kriz yaşanmadığını ve ABD'nin insani yardım kılıfıyla askeri müdahaleye hazırlandığını söylüyor.

Muhalif siyasetçi JuanGuaido ise Venezuela başkenti Caracas'dan bir araç konvoyuyla Kolombiya sınırına gidiyor.

Caracas'ın batısında konvoy güvenlik güçlerince durdurulduğunda bazı olaylar yaşandı ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı ancak konvoy daha sonra yoluna devam etti.

900 kilometre kadar yol alacak olan Guaido'nun konvoyu Kolombiya'nın sınır kasabası Cucuta'yı hedefliyor.

Guaido'nun araç konvoyunun yolu kesildi ancak konvoy daha sonra devam etti
Bugünün ilerleyen saatlerinde sınırın Kolombiya tarafında Venezula için yardım toplama amaçlı bir konser düzenlenmesi planlanıyor.

Maduro hükümetinin de konser alanına 300 metre kadar mesafede başka bir konser organizasyonu gerçekleştireceği söyleniyor.

Aynı zamanda Venezuela Meclis Başkanı da olan Guaido, geçen ay düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler sırasında kendisini ülkenin geçici lideri ilan etmiş ve ABD ve bazı Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere onlarca ülke tarafından tanınmıştı.

Guaido ve müttefikleri komşu Brezilya ve Kolombiya'da Venezuela'ya iletilmek üzere bekleyen gıda ve ilaç yardımını, hükümetin engellemesine rağmen ülkeye sokmayı umuyorlar.

Guaido yandaşı siyasetçiler konvoya eşlik ediyor. Brezilya sınırı: Yardım restleşmesi.
Savunma Bakanı ve Venezuela ordusunun komutanları ile birlikte bir açıklama yapan Maduro Brezilya sınırının dün geceden itibaren "ikinci bir emre kadar tamamen ve kesin olarak" kapatıldığını açıkladı.

Sınır normal olarak geceleri kapanıyor ve sabah yerel saatle 08.00'de (TSİ 15.00) açılıyor.

Bu açıklamadan sonra sınırın kapatılmasından önce ihtiyaç maddelerini stoklamak isteyen çok sayıda Venezuelalı, kuyruklar oluşturarak Brezilya'nın sınırdaki Pacaraima kentine geçti.

Brezilya'nın JairBolsonaro liderliğindeki sağcı hükümeti de, yeni seçimler yapılıncaya kadar Guaido'yu Venezuela'nın meşru lideri kabul ettiğini açıklamıştı.

Geçen Salı günü Brezilya ABD ile işbirliği içinde sınır kenti Pacaraima'ya, "Venezuela'nın Devlet Başkanlığını vekaleten yürüten JuanGuaido tarafından, Venezualalıların kullandığı, Venezuela'ya ait kamyonlarla teslim alınmak üzere" gıda ve ilaç yardımı gönderildiğini bildirmişti.

KOLOMBİYA SINIRI: KONSER SAVAŞI

Sınırdaki Tienditas Köprüsü geçişinin Kolombiya tarafındaki Cucuta'da da muhalif liderler Guaido ve Leopoldo Lopez'in çağrısıyla Venezuela Aid Live adıyla dev bir yardım konseri düzenleniyor. Düzenleyiciler arasında İngiliz iş adamı Richard Branson da var.

Tienditas geçidinin Kolombiya tarafında kurulan konser sahnesi. 250 bin kişinin katılması beklenen konserde Venezuela'ya gıda ve tıbbi yardım malzemesi almak üzere 100 milyon dolar toplanması umuluyor.

Venezuala hükümeti ise sınırın kendi tarafında rakip bir konser düzenliyor.

Bir kaç yüz metre ilerle sınırın Venezuela tarafında Maduro hükümetinin düzenlediği konser var
Venezuela ordusu şu ana kadar ABD tarafından gönderilen yardımların Kolombiya sınırından geçmesini engelledi.

Devlet Başkanı Maduro "Böyle bir karar vermek istemiyorum ama Kolombiya sınırını kapatma ihtimalini de değerlendiriyorum" diye konuştu.

Hükümet, Venezuela'nın kuzeyde deniz komşusu olan ve yine ABD tarafından Venezuela için yardım malzemesi gönderilen Hollanda'ya bağlı Karaip adası Curaçao ile deniz sınırını da daha önce kapatmıştı.


Muhalefetin 'protestoların anası' diye nitelendirdiği eylemlerde 3 kişi hayatını kaybetti.
Ancak her ne kadar Maduro insani bir kriz olmadığını söylemiş olsa da bu hafta Venezuela'ya müttefiki Rusya'dan 300 ton yardım geliyor.

Son yıllarda ülke ekonomisini sarsan hiper enflasyon ve kıtlıklar nedeniyle Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre üç milyonu aşkın insan Venezuela'yı terk etti.
(BBC/HUR/ŞEB)

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