banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakanlık “Kısa vadeli ekonomik eylem planı hazırlık toplantısı” düzenliyor
Ekonomide acil çözüm arayışı
Zam manyağı olduk!
Zam manyağı olduk!
Salih Miroğlu ve Özker Özgür anılacak
16 yıl geçti unutulmadılar
Özer Kanlı BRT’den de atıldı
Usulsüzlüğe son verildi
banner405
Flaş Haber
1 kişi hayatını kaybetti
Kapat

Venezuela yarın sandık başına gidiyor

Venezuela'da halk, bölgesel ve yerel seçimler için yarın sandık başına gidiyor. Ülkede, 20 milyonu aşkın kişi, 23 eyalet ile 335 belediye başkanı ve yerel meclisleri seçmek için oy kullanacak.

20 Kasım 2021 Cumartesi 09:20
Venezuela yarın sandık başına gidiyor

Venezuela'da halk yarın sandık başına gidiyor.

Başta iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) de olmak üzere muhalif partilerin de katılacağı seçimde, 20 milyonu aşkın kişi, 23 eyalet ile 335 belediye başkanı ve yerel meclisleri seçmek için oy kullanacak.

Anket şirketleri, seçim yarışında iktidar partisinin ülkedeki 23 eyaletin tamamını alabileceğini, 4 yıllık boykotun ardından seçimlere katılma kararı alan muhalefetin de başarılı olma şansının sandığa katılım oranına göre şekilleneceğini öngörüyor.

Seçimleri takip etmek için Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 kişilik heyetin yanı sıra çeşitli ülkelerden 300'e yakın gözlemcinin katılması bekleniyor.

banner341
İktidar zaferden emin, seçimlere katılın çağrısı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve iktidar temsilcileri açıklamalarında, seçimlerden zaferle çıkacaklarından emin olduklarını ifade etmişti.

Maduro, 18 Kasım'daki açıklamasında, halka, "21 Kasım'da yapılacak bölgesel ve yerel seçimlere katılma" çağrısında bulunmuştu.

Muhalefet, seçim sonuçlarının adil olmasını istiyor

Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet ise Ulusal Seçim Konseyinin bağımsız olmadığını savunarak, seçim sonuçlarının iktidar tarafından manipüle edilebileceğini öne sürdü.

Yerel basındaki haberlerde, muhaliflerin en azından ülkedeki önemli belediyelerden birkaçını kazanarak, politikada kendine alan açmak istediği belirtildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
VENEZUELA SEÇİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemen ordusu stratejik noktaları ele geçirdi
Yemen ordusu stratejik noktaları ele geçirdi
Libya'da Kaddafi ve Hafter'in adaylığı protesto edildi
Libya'da Kaddafi ve Hafter'in adaylığı protesto edildi
Pakistan'da TikTok yasağı "yeniden" kaldırıldı
Pakistan'da TikTok yasağı "yeniden" kaldırıldı
Fransa'da "sarı yelekliler" eyleminin 3'üncü yılı: Meydanlarda hazırlık
Fransa'da "sarı yelekliler" eyleminin 3'üncü yılı: Meydanlarda hazırlık
Japonya'dan 9 ülkeye 3,7 milyon doz aşı tedariki
Japonya'dan 9 ülkeye 3,7 milyon doz aşı tedariki
Macron: "İngiltere sinirlerimizle oynuyor"
Macron: "İngiltere sinirlerimizle oynuyor"
ABD'den BioNTech ile Moderna'da 3. doz aşıya yeşil ışık
ABD'den BioNTech ile Moderna'da 3. doz aşıya yeşil ışık
ABD'de her yıl 30 ila 40 bin mahkum İslamiyet'i seçiyor
ABD'de her yıl 30 ila 40 bin mahkum İslamiyet'i seçiyor
CDC'nin covid-19 ile ilgili raporu
CDC'nin covid-19 ile ilgili raporu
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü…
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim