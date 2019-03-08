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Venezuela karanlığa gömüldü, Maduro 'sabotaj' dedi

Venezuela karanlığa gömüldü, Maduro 'sabotaj' dedi

08 Mart 2019 Cuma 09:13
Venezuela karanlığa gömüldü, Maduro 'sabotaj' dedi

Venezuela'da perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle neredeyse ülkenin tamamı karanlıkta kaldı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin sabotajdan kaynaklandığını ifade ederek, ülkenin doğusundaki "Guri elektrik üretim merkezinin beynine siber ve teknik bir saldırı gerçekleştirildi" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırı ile Venezuela'yı birkaç gün elektriksiz bırakarak bir karışıklık çıkarılmasının amaçlandığını iddia eden Rodriguez, sabotajdan kısa süre sonra gerçekleştirilen müdahale ile ülkenin doğusundaki 4 eyalete yeniden elektrik hizmeti sağlandığını duyurdu.

Hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi nedeniyle ülkede metro ve havaalanlarında meydana gelen aksaklıklar nedeniyle hayat olumsuz etkileniyor. Karanlıkta kalan sokakları aydınlatan tek ışık araba farları oldu.

Rodriguez ABD'li Senatör Marco Rubio'nun Venezuela'daki elektrik kesintisinden 3 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak olayı duyurmasına ve hükümeti hedef almasına dikkati çekti.

Ülkesindeki siyasi kriz nedeniyle zor günler geçiren Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuelalılara birlik çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maduro, "ABD emperyalizminin halkımıza karşı başlattığı elektrik savaşı bertaraf edilecek. Hiçbir şey ve hiç kimse Bolivar'ın Chavez'in milletini yenemez." ifadelerini kullandı ve vatandaşlarından birlik olmalarını istedi.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkedeki elektrik kesintisine ilişkin 'Venezuela çok iyi biliyor ki devlet başkanlığı gaspı sona erdiğinde elektrik gelecek" ifadesini kullandı.

Guaido, "Şimdi yemek yapması gereken bir anneye, makineye bağlı bir hastaya, çalışması gereken bir işçiye elektriksiz bir ülkede yaşadığımız nasıl söylenecek? İlerlemenin önündeki engelleri gösterilerle yeneceğiz. Cumartesi meydanlarda görüşürüz" dedi.

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Venezuela Karanlığa Gömüldü
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