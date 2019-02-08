Venezuela için Uluslararası İletişim Grubu "bağımsız başkanlık seçimi" çağrısı yaptı

Venezuela için Uluslararası İletişim Grubu Ülkeleri, Uruguay'ın Montevideo kentinde yaptıkları ilk toplantının ardından Venezuela'da "bağımsız bir başkanlık seçimi" yapılması gerektiğini duyurdu.

Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, İsviçre, Hollanda, Kosta Rika, Ekvator, Bolivya ve Meksika'nın katıldığı zirveden başkanlık krizi yaşayan Venezuela'da "barışçıl, politik, demokratik, tamamen Venezuellalı bir çözümü destekleyecek uluslararası yaklaşım yaratılması" çağrısı çıktı.

Grup bu çözümün "Venezuela anayasasına uygun, güç kullanımını dışlayan, şeffaf, güvenilir, özgür bir başkanlık seçimi" çerçevesinde olması isteğini belirtti.

Toplantıya katılan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Dış müdahaleden ve iç şiddetten kaçınmak en temel unsur." dedi. Zirvede yer alan Bolivya ve Meksika ise duyurunun son halini imzalamadı.

Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açtı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta Amerika Birleşik Devletleri(ABD) olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanındı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmelerin ardından ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın tavrının kendisini "şoke ettiğini" dile getirdi.

ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıkladı.