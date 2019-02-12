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Venezuela'da muhalif lider ilk yardımları dağıttıklarını açıkladı

Venezuela'da muhalif lider ilk yardımları dağıttıklarını açıkladı

12 Şubat 2019 Salı 07:37
Venezuela'da muhalif lider ilk yardımları dağıttıklarını açıkladı

Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido, salı günü yapılacak gösteri öncesi vitamin ve besin takviyelerinden oluşan ilk insani yardımın dağıtımını yaptıklarını belirtti.  

Yaklaşık 50 ülke tarafından geçici başkan olarak seçilen Ulusal Meclis Başkanı Guaido, sosyal medya hesabından vitamin ve besin takviyeleri paketlerini gösteren bir video paylaştı. 

Paketler önünde konuşan 35 yaşındaki Guaido, ilk insani yardımın dağıtımını yaptıklarını belirterek, "En savunmasız nüfusa destek olabilmek için örgütlenmeli ve bir insani kanalın açılmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Ellerinde, yetersiz beslenme durumunda bulunan hamile kadınlar ve çocuklar için 1 milyon 700 bin paket olduğunu ifade eden Guadio, bunların nasıl elde edildiğine dair bilgi vermedi. 

"VENEZUELALILAR SOKAKLARA GERİ DÖNÜYOR" 

Muhalif lider, başka bir mesajında da "Venezuelalılar, ölüm riskiyle karşı karşıya olan 300 binden fazla Venezuelalının hayatını kurtaracak insani yardıma izin verilmesi çağrısında bulunmak için yarın sokaklara geri dönüyor." ifadesini kullandı. 

"BU ŞOVA İZİN VERMEYECEĞİM"

Venezuela'da muhalefet, ülkede insani durumun kötü olduğunu savunarak uluslararası yardım sağlanmasını ve bunun için bir koridor açılmasını istiyor. 

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise insani yardım çağrıları ve girişimlerinin ABD'nin ülkeye müdahale etme stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, "bu şova izin vermeyeceğini" ifade ediyor.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

 


Son Güncelleme: 12.02.2019 10:44
Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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