Venezuela'da iktidar ve muhalefet yeniden sokaklarda

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun destekçileri başkent Karakas'ta yeniden sokağa indi. Maduro taraftarlarının kent merkezinde yapacağı yürüyüş devlet başkanlığı sarayı Miraflores önünde son bulacak ve burada Maduro bir konuşma yapacak.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido destekçileri ise Chacao semtinde toplanıyor. Bu arada Guaido'nun konuşma yapacağı platform, güvenlik güçlerince kaldırıldı. Platformu kuran 3 kişi ise gözaltına alındı. Muhalefet mitingin iptal edilmediğini, Guaido'nun alana getirilecek bir kamyonun üzerinde konuşma yapacağını açıkladı.

Muhalefetin gösteri düzenleyeceği bölgeye giden eylemciler polislerce yol kenarına iteklendi. Bu sırada muhalif göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı belirtildi. Polisin zaman zaman göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.