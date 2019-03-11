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Venezuela'da hayat durdu

Venezuela'da hayat durdu

11 Mart 2019 Pazartesi 09:06
Venezuela'da hayat durdu

Ekonomik ve siyasi krizin yaşandığı Venezuela'da üç gündür devam eden elektrik kesintileri hayatı adeta durma noktasına getirdi. Ülkede eğitim kurumları tatil edilirken; devlet daireleri ve özel iş yerlerinde de çalışma yapılmayacak.

Muhalefet, elektrik kesintisinden dolayı hastanelerde 18 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürerken Sağlık Bakanlığı bu haberleri yalanladı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Maduro'nun talimatı doğrultusunda ilkokuldan üniversiteye kadar ülkedeki tüm eğitim kurumlarının bugün tatil edildiğini açıkladı.

Fabrika ve alışveriş merkezleri gibi özel iş yerlerinde de çalışma yapılmayacağını belirten Rodriguez, ülkedeki iletişim ve internet erişimini dahi sekteye uğratan krizi aşacakları mesajı verdi.

Caracas: Elektrik kesintisi sabotaj
Hükümet, kesintiyi ülkenin doğusundaki hidroelektrik santrali ve dağıtım merkezi Guri'ye yapılan bir sabotaj olarak değerlendiriyor.

Venezuela'da geçtiğimiz cuma günü tüm ülkede başlayan elektrik kesintisi, başkent Caracas'ta kısmi düzeltilmeler dışında devam ediyor. Kesinti, akaryakıt istasyonlarının önünde çok uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

50'den fazla kişiye yağmalama gözaltısı
Başkent Caracas'ın Baruta bölgesinde bir alışveriş merkezindeki süpermarket bir grup tarafından yağmalandı. Özellikle gıda malzemelerinin yağmalandığı olay sonrası Bolivarcı Ulusal Polis (GNB) mensupları 50'den fazla kişiyi göz altına aldı.

Guaido'dan askerlere Maduro'yu desteklemeyin çağrısı
Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ise mecliste "Ulusal Acil Durum" ilan etmeyi görüşecek.

Guaido yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, askerleri Devlet Başkanı Maduro'ya destek vermeyi kesmeye çağırdı.

Diğer yandan muhalefet milletvekili Jose Manuel Olivares, yeni doğan bir bebeğin de aralarında bulunduğu 18 kişinin elektrik kesintisi ile ortaya çıkan duruma bağlı olarak hastanelerde hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Venezuela Sağlık Bakanı Alvarado ise hastanelerin büyük çoğunluğunun acil servislerinde jeneratörlerin çalıştığını ve bu hususun bakanlığı için öncelikli olduğunu duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Venezuela Elektrik Kesintisi
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