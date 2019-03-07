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Venezuela Alman Büyükelçi'yi “istenmeyen kişi“ ilan etti

Venezuela Alman Büyükelçi'yi “istenmeyen kişi“ ilan etti

07 Mart 2019 Perşembe 07:32
Venezuela Alman Büyükelçi'yi “istenmeyen kişi“ ilan etti

Almanya Dışişleri Bakanı HeikoMaas, Venezuela'da Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'in "istenmeyen kişi" ilan etmesine ilişkin "Bu, durumu kötüleştiren ve rahatlatmaya katkıda bulunmayan anlaşılmaz bir karardır." dedi.Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Kriener'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ilişkin kararı dikkate aldıklarını belirtti.

"Bu, durumu kötüleştiren ve rahatlatmaya katkıda bulunmayan anlaşılmaz bir karardır." ifadesini kullanan Maas, kendisinin Alman büyükelçiyi istişareler için geri çağırma kararını verdiğini kaydetti.
Maas, büyükelçi Kriener'in Caracas'ta özellikle son günlerde mükemmel çalıştığını belirterek, JuanGuaido'ya Avrupa'nın desteğinin devam ettiğini aktardı.

Venezuela Dışişleri Bakanı JorgeArreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Kriener'in "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verildiğini duyurmuştu.

VENEZUELA KRİZİ
Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı JuanGuaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.
 

Son Güncelleme: 07.03.2019 10:35
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Alman Büyükelçi
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