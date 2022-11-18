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"Veliaht Prens Bin Selman, Suudi Arabistan Başbakanı, şu an hükümetin başı ve buna göre bu davadan (ABD'deki Kaşıkçı davası) muaftır"

Abd Yönetimi Kaşıkçı Davasında Mahkemeye Prens Bin Selman'ın Dokunulmazlığının Bulunduğunu Bildirdi

18 Kasım 2022 Cuma 11:30
"Veliaht Prens Bin Selman, Suudi Arabistan Başbakanı, şu an hükümetin başı ve buna göre bu davadan (ABD'deki Kaşıkçı davası) muaftır"

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılan davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın dokunulmazlığının bulunduğunu bildirdi.

CNN'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Adalet Bakanlığı avukatları, mahkemeye, aynı zamanda Suudi Arabistan Başbakanı olan Veliaht Prens Bin Selman'a yabancı hükümet lideri olduğu gerekçesiyle dokunulmazlığının bulunduğunu iletti.

Başvuruda, "Veliaht Prens Bin Selman, Suudi Arabistan Başbakanı, şu an hükümetin başı ve buna göre bu davadan (ABD'deki Kaşıkçı davası) muaftır" ifadesi kullanıldı.

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, 2020'de Washington DC Federal Bölge Mahkemesi'nde Prens Bin Selman ve 28 kişi hakkında dava açmıştı.

Cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 1,5 aylık sürenin ardından Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülerek parçalara ayrıldığını itiraf etmişti.

Ağustos ayında ABD mahkemesi, Biden yönetiminden Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'in açtığı bir davada Veliaht Prens Bin Selman'ın ülke yöneticilerinin sahip olduğu dokunulmazlıkla korunması gerekip gerekmediği konusunda bir görüş bildirmesini istemişti.

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Son Güncelleme: 18.11.2022 11:54
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