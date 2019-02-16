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Veliaht Prens Bin Selman, barış müzakereleri için Taliban'la görüşebilir

Veliaht Prens Bin Selman, barış müzakereleri için Taliban'la görüşebilir

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:44
Veliaht Prens Bin Selman, barış müzakereleri için Taliban'la görüşebilir

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Pakistan ziyareti sırasında Taliban temsilcileriyle görüşmesinin beklendiği duyuruldu.

Pakistan hükümet kaynakları, veliaht prensin, 17 yıllık savaşın sonlandırılması için yürütülen müzakereler kapsamında örgüt yetkilileriyle görüşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu aktardı. Bilgi iki üst düzey hükümet yetkilisinden geldi. Yetkililerden birinin "Çok gizli olmasına rağmen, Prens Selman'ın Taliban temsilcileriyle görüşeceğine dair güçlü göstergeler var" dediği belirtildi.

Katar'daki bir Taliban lideri ise böyle bir planın gündemde olmadığını ancak Selman ile görüşebileceklerini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin askerini Afganistan'dan çekme planlarının yanında Pakistan'ın da önemli rol oynadığı barış müzakereleri de son haftalarda hız kazandı.

Diğer Körfez ülkeleri ile birlikte müzakerelerde yer alan Suudi Arabistan'ın da İslamcı gruplarla olan bağı nedeniyle Taliban üzerinde etkili olduğu biliniyor.

Pazar günü Pakistan'ı ziyaret edecek olan veliaht prensin, 10 milyar dolarlık enerji anlaşmasını imzalamasının ardından ertesi gün ülkesine dönmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Prens Bin Selman
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