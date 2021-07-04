banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
banner376

Vatikan’da yolsuzluk soruşturması

Vatikan Mahkemesi Başkanı, dün yayınlanan bir kararnameyle 10 din görevlisinin yolsuzluktan yargılanmasına karar verdi. Aralarında üst düzey din görevlisi bir kardinalin de bulunduğu 10 kişi, zimmete para geçirme, kara para aklama, dolandırıcılık, gasp ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 27 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.

04 Temmuz 2021 Pazar 12:37
Vatikan’da yolsuzluk soruşturması

Vatikan Mahkemesi, Temmuz 2019 tarihinde başlatılan soruşturma sonucunda Kardinal Giovanni Angelo Becciu dahil 10 kişinin, İngiltere’nin başkenti Londra’da kilise fonlarıyla mülk alımıyla ilgili finansal yolsuzluktan suçlandığını açıkladı.

Mahkeme dün yayınlanan kararnameyle, 10 kişinin 27 Temmuzda zimmete para geçirme, kara para aklama, dolandırıcılık, gasp ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanmasına başlanacağını duyurdu.

İlk defa üst düzey bir din görevlisinin de yolsuzluktan yargılanacağı mahkeme tarafından yapılan açıklamada, “Yasaya göre zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanacak olan Kardinal Giovanni Angelo Becciu hakkında da işbirliği ve boyun eğme ile ilgili unsurlar ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.

banner341
Kardinal Becciu, soruşturmanın başlamasıyla geçen Eylül ayında kilise bağışlarını yöneten üst düzey görevinden istifa etmişti.

GENİŞ BİR İLİŞKİLER AĞI

Resmi açıklamada, “Diğer bazı yabancı ülkelerdeki (Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Jersey, Lüksemburg, Slovenya, İsviçre) istinabe komisyonları ile de yürütülen soruşturmalar, finansal piyasalardaki operatörler ile önemli kazançlar sağlayan geniş bir ilişkiler ağını gün ışığına çıkardı” denildi.

Papa Francisin kişisel bağış kaynakları dahil Vatikan maliyesinin önemli kayıplara uğratıldığı vurgulandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni uzay istasyonunda ilk yürüyüş
Yeni uzay istasyonunda ilk yürüyüş
85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü
85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü
Eski Sağlık Bakanı Türk usulü kebaplı kutlama yaptı
Eski Sağlık Bakanı Türk usulü kebaplı kutlama yaptı
Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı
Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı
CDC’den bilim dünyasını şaşırtan karar
CDC’den bilim dünyasını şaşırtan karar
İran'ın 5.dalga uyarısı
İran'ın 5.dalga uyarısı
Kanada’da ısı kubbesi etkisi
Kanada’da ısı kubbesi etkisi
Akdeniz'de yine göçmen faciası
Akdeniz'de yine göçmen faciası
ABD Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü boşalttı
ABD Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü boşalttı
Libya'da siyasi diyalog süreci
Libya'da siyasi diyalog süreci

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim