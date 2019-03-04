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Vatikan'ın 2. Dünya Savaşı'na ait gizli arşivleri açılacak

Vatikan'ın 2. Dünya Savaşı'na ait gizli arşivleri açılacak

04 Mart 2019 Pazartesi 16:59
Vatikan'ın 2. Dünya Savaşı'na ait gizli arşivleri açılacak

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 2'nci Dünya Savaşı'nı da kapsayan Papa 12. Pio dönemine ait Vatikan Gizli Arşivi'nin araştırmacılara açılacağını duyurdu.

Vatikan Gizli Arşivi'nin üyelerini kabulü sırasında konuşma yapan Papa Francis, "Papa 12. Pio dönemine ait Vatikan arşivlerinin, Eugenio Pacelli'nin (Papa 12. Pio olmadan önceki asıl adı) Papa seçilmesinin 80. yılına denk gelecek şekilde, 2 Mart 2020'de açılması kararını aldım. Bu kararı, en yakın çalışma arkadaşlarımın fikrini, sakin ve güven dolu bir ruhla dinledikten sonra alıyorum." diye konuştu.

Papa Francis, açılacak Vatikan arşivlerinin İtalyan Katolik din adamı Eugenio Pacelli'nin Papa olarak görev yaptığı 2 Mart 1939 ve 9 Ekim 1958 tarihlerini kapsayacağını belirtti.

"Kilise, tarihten korkmuyor tam tersine Tanrı'yı sevdiği gibi tarihi de daha iyi ve daha fazla sevmek istiyor." diyen Papa Francis, "Ciddi ve objektif davranan tarih araştırmacılarının, insanlık için karanlık olan dönemlerde Papa 12. Pio tarafından alınan zorlu kararları uygun eleştirilerle doğru şekilde değerlendireceklerini umduğunu" kaydetti.

Papa 12. Pio, 2. Dünya Savaşı sırasında ve Yahudi soykırımında sessiz kaldığı gerekçesiyle özellikle Yahudi cemaatleri tarafından suçlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Vatikan
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