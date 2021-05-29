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“Var olan adaletsiz ve acı bir gerçek”

İspanyol posta servisinin ırkçılıkla mücadele için başlattığı "eşitlik pulları" kampanyası, beklenen etkiyi yaratmak bir yana test tepti.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:45
“Var olan adaletsiz ve acı bir gerçek”
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İspanyol posta servisi Correos, ırkçılığın ne kadar yaygın olduğunu göstermek için farklı ten tonlarını temsil eden bir pul koleksiyonu başlattı. Kampanyanın amacı ırksal eşitsizlik konusunda farkındalık yaratmak, çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşit haklar için mücadele etmekti.
Correos yetkilileri kampanyaya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Pul ne kadar koyu olursa o kadar az değerli. Bu nedenle, bir mektup için bir tane beyaz pul yeterli iken, aynı mektup için daha fazla siyah kullanmamız gerekiyor. Böylelikle bu pullar ırkçılığın yarattığı eşitsizliğin bir yansıması olacak" ifadelerini kullandı.
Buna göre siyah pul 70 cent, kahverengi 80 cent, açık kahverengi 1,50 euro ve en değerli olan beyaz pul ise 1,60 euroya satılacak.
Avrupa Çeşitlilik Ayı ile başlayan bu kampanya ırkçılık ile mücadele eden SOS Racismo STK'sı ile ortak bir çalışmanın ürünü.
“VAR OLAN ADALETSİZ VE ACI BİR GERÇEK”
Correos sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu durumun "var olan adaletsiz ve acı verici bir gerçek" olduğunu vurgulayarak "bir kişinin değerinin renklendirilmemesi gerektiğine" dikkat çekiyor.

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SOS Racismo ise kampanyanın ırk ayrımcılığını görünür kılmanın önemine dikkat çekiyor.
“YANLIŞLIKLA IRKÇI BİR KAMPANYA”
Posta servisinin bu girişimi amaçlanan etkiyi oluşturmadı. Birçok kişi "kampanyanın kendisinin ırkçı olduğunu" iddia etti.
Sosyal medyada tepkilere neden olan kampanyanın, İspanyol şirketlerindeki 'çeşitlilik eksikliğinin' bir göstergesi olduğu yorumları da yapıldı.
İspanya'da ırkçılık üzerine çalışan Moha Gerehou, "Posta servisinin iyi niyetli bir kampanya başlattığını ancak istemeyerek olsa da ırkçı bir mesaj gönderdiğini" belirtti.
Gerehou'ya göre bu durum, İspanya'da bu tür kampanyaların genellikle "beyazlar tarafından" tasarlanmasından kaynaklanıyor.
 

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Son Güncelleme: 29.05.2021 15:16
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