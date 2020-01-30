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Vanessa Bryant’tan Eşi Kobe Bryant Ve Kızı Gianna İçin İlk Instagram Hesabından Paylaşım Yaptı

Ankara, 30 Ocak 20 : NBA efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yıldız basketbolcunun eşi Vanessa Bryant sessizliğini bozarak Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Vanessa Bryant’tan Eşi Kobe Bryant Ve Kızı Gianna İçin İlk Instagram Hesabından Paylaşım Yaptı

Ankara, 30 Ocak 20 : NBA efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yıldız basketbolcunun eşi Vanessa Bryant sessizliğini bozarak Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı.

30 Ocak 2020 Perşembe 10:18
Vanessa Bryant’tan Eşi Kobe Bryant Ve Kızı Gianna İçin İlk Instagram Hesabından Paylaşım Yaptı

Ankara, 30 Ocak 20 : NBA efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yıldız basketbolcunun eşi Vanessa Bryant sessizliğini bozarak Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı.
 
NBA’in efsane ismi Kobe Bryant, California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında geçirdiği helikopter kazası neticesinde 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmiş ve tüm dünyayı yasa boğmuştu.

Aynı anda hem eşini hem de kızını kaybeden Vanessa Bryant, olay sonrası sessizliğini bozarak Instagram sayfasından ilk paylaşımını yaptı. Dört çocuk annesi Vanessa Bryant, tüm ailenin bir arada olduğu Noel fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdiği uzun bir mesaj yazdı.

"ANİ ÖLÜMLERİYLE YIKILDIK"

Vanessa Bryant, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kızlarım ve ben, bu korkunç dönemde bize destek olan ve sevgisini gösteren milyonlara teşekkür etmek istiyoruz. Dualarınız için minnettarız. Kesinlikle dualarınıza ihtiyacımız var. Sevgi dolu eşim Kobe (çocuklarımızın harika babası) ve biricik tatlı kızım Gianna'nın (sevgi dolu, düşünceli ve harika bir kız; Natalia, Bianka ve Capri’ye mükemmel bir kardeş) ani ölümüyle yıkıldık.

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Ayrıca pazar günü aynı kazada sevdiklerini kaybeden diğer ailelerin kayıpları için de mahvolduk. Acılarını içtenlikle paylaşıyoruz. Şu an acımızı tarif edecek bir kelime yok. Kobe ve Gianna'nın ne kadar çok sevildiğini gördükçe biraz da olsa avunuyorum. Onlara sahip olduğumuz için kendimizi kutsanmış hissediyoruz."


"BİZİ DUALARINIZLA AYAKTA TUTTUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Dilerim sonsuza dek bizimle olurlar. Onlarsız bir hayatı hayal etmek dahi imkansız. Ancak her sabah biricik kızım ve Kobe için uyanmalı ve hayatımıza devam etmeliyiz. Gigi, yolumuz aydınlatmak için üzerimizde parlıyor. Onlara sevgimiz sonsuz ve ölçülemez. Onlara bir kez daha sarılmayı ve öpmeyi dilerdim. Sonsuza dek onlarla kalmayı isterdim. Acımızı paylaştığınız ve bize destek olduğunuz için tekrar teşekkür ederim.

Bu yeni yaşadığımızı süreci yönetirken mahremiyetimimize saygı göstermenizi temenni ediyoruz. Mamba Team Ailesi'ni onurlandırmak için Mamba Spor Vakfı olarak bu trajediden etkilenenlere destek olmak adına MambaOnThree isminde ödenek hazırladık. Bağış yapmak için MambaOnThree.org'a girebilirsiniz. Kobe ve Gianna'nın mirasını ileriye taşımak için vakfın sitesini de ziyaret etmeyi unutmayın. Bizi dualarınızla ayakta tuttuğunuz ve Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri ve beni bu kadar sevdiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim."


20 YILLIK İLİŞKİ

20 yıllık birliktelikleri olan Kobe ve Vanessa Bryant çifti, Kasım 2019'da yıldönümlerini başbaşa Disneyland'a giderek kutlamıştı. Kobe Bryant, "Kraliçem" diye hitap ettiği eşi ile ilk tanıştıkları zamanlardan kalan bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaşmıştı.

(NTV/HUR/ÖK)
 

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