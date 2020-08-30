Vakalar artıyor Avrupa yeniden kapanıyor

Büyük kentlerde, sokaklar dahil, tüm mekanlarda maske takma zorunluluğu yeniden getirilirken, hükümetler de virüsün hızlı arttığı ülkelerden gelen yolculara sınırlarını kapatma kararlarını açıklamaya başladı.

Dünyada 832 binden fazla kişinin canına mal olan Corona virüsü salgınının yeniden hız kazandığı Avrupa'da, hükümetler sert önlemleri arttırıyor. Adım adım yabancı ziyaretçilere kapanma tedbirleri açıklayan Avrupa ülkelerinde, yaz tatili nedeniyle kaldırılan Schengen sınırları içindeki ülke sınırlarının da yeniden kapatılması konusu tartışılmaya başlandı.

MACARİSTAN TÜMÜYLE KAPATIYOR

AB içinde sınırlarını "tümüyle" kapattığını duyuran ilk ülke ise Macaristan oldu. Başbakan Victor Orban'ın makamı, 1 Eylül'den itibaren Macaristan'da oturmayanların ülkeye girişlerinin yasaklandığını açıkladı. Açıklamada, "1 Eylül'den itibaren, başka ülke vatandaşlarının topraklarımıza girişine izin verilmeyecek. Yurtdışından gelecek Macar yurttaşları da 14 gün karantinaya alınacak" denildi.

Almanya ve Belçika da, komşu ülkeleri Fransa’nın Paris ve Marsilya bölgesinden gelenlere karantina uygulanacağını duyurdu. Danimarka ise Belçika'ya kapılarını kapattığını bildirdi.

Yunanistan’da adalar ve karasularındaki kamplarda kalan göçmenlere uygulanan "kapanma kararının" 15 Eylül'e kadar devam edeceği açıklandı.

SOKAKLAR MASKELENDİ

Fransa ve Almanya'da virüsün hızlı yayıldığı kentlerde, kapalı mekanların yanı sıra sokaklarda da maske takma zorunluluğu geldi. Yasağa uymayanlara Almanya'da 50, Fransa'da 135 Euro para cezası verileceği duyuruldu.

Berlin, Paris ve Zürih kentlerinde ise çoğunlukla aşırı sağ muhaliflerin destek verdiği gruplar, maske takma ve aşı olmaya karşı eylem düzenlediler.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Cuma günü yaptığı konuşmada, salgının sonbahar ve kış aylarında "daha da zorlaşmasını" beklediğini açıkladı. Merkel, "Yaz boyunca, iyi havaların sayesinde hepimiz aerosollere (havada asılı kalan virüs parçacıklarına) karşı göreceli olarak korunmanın tadını çıkardık. Ancak durum artık değişme tehlikesiyle karşı karşıya" diyerek Alman halkını uyardı.

Geçen hafta ortalama 7 bin vaka artışı ile Avrupa'da virüsün en hızlı yayıldığı Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Virüs sürekli artan bir dinamik gösteriyor. Ülkeyi tümüyle kapatmamak için her türlü önlemi almak zorundayız" dedi. Fransız hükümeti 21 ilde kırmızı seviye alarm ilan ederek, Paris, Marsilya ve Strasbourg gibi büyük illerde sokakta maske takılmasını zorunlu hale getirdi.

İspanya'da son 24 saat içinde 9.779 vaka, Fransa'da 7.379 vaka, İtalya'da 1.444, İngiltere'de 1.108, Almanya'da 2.100, Polonya'da 759, Romanya'da 1.365, Belçika'da 452, Portekiz'de 403 yeni vaka tespit edildi.

Vakalardaki artış, Avrupa Birliği yönetimini de harekete geçirdi. Ülkelerin tek tek sınırları kapatmasını istemeyen Brüksel, bu konuda ortak karar alınmasını çağrısını yineledi. AB büyükelçileri sınırlar konusunda düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılarda Schengen sınırları dışından gelen ülkeleri de sınırlıyor. AB, turizm sezonu boyunca Schengen dışında 14 ülkeye sınırlarını açmıştı.

AVRUPA'DA DERS BAŞI

Avrupa'da tam okulların başlayacağı hafta vaka sayılarının yüksek artış sergilemesi hükümetleri daha sert önlemler almaya itti. İtalya'da, öğrenciler arasında 1 metre mesafe sağlandığı takdirde maske takılmayacak, ancak bu mesafe sağlanamayan sınıflarda maske zorunlu olacak.

Fransa'da 11 yaşın üstündeki tüm öğrencilere maske takma zorunluluğu getirilirken, Yunanistan'da anaokulundan itibaren çocuklar zorunlu maske takacaklar. İspanya'da 6 yaşından itibaren tüm öğrenciler sürekli maske takmak zorunda olacaklar. Yunanistan'da her sınıfta en fazla 17 öğrenci sınırı getirildi; Sırbistan ve Bosna'da ise bu sayı 15 ile sınırlı tutulacak.

Kurs saatlerinin eş zamanlı olmasından kaçınılacak, çocukların el yıkama ve tuvalet hijyenleri için her türlü önlem alınacak, ders süreleri kısaltılacak. Örneğin Bosna'da dersler 20 dakika ile sınırlı tutulacak. Böylece uzun süre çocukların aynı mekanda oturarak virüsü yaymaları engellenmeye çalışılacak.

EZBER BOZAN ÜLKE İSVEÇ

Ancak virüs nedeniyle evlere kapanma seçeneğini reddeden ender Avrupa ülkelerinden İsveç'te yalnızca 60 vaka artışı gerçekleşti. Hala "hiçbir verinin maske takmanın faydalı olduğunu kanıtlamadığını" dile getiren hükümet 17 Ağustos'ta maske zorunluluğu olmadan okulları açtı bile.

Ülkede koronavirüsü yayılmaya başladığından bu yana toplam 83 bin 958 vaka tespit edildi, 5 bin 821 kişi ise yaşamını yitirdi. İsveç'te son 24 saatte yalnızca bir kişi Covid 19 nedeniyle hayatını kaybetti.



