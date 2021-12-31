banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Okullarda vakalar artıyor!
Okullarda vakalar artıyor!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Tüm yollar trafiğe açıldı
Polisten duyuru
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
Bu akşam hepimiz Allah’a emanetiz!
banner405
Flaş Haber
Rekor vaka sayısı
Kapat

Vaka sayıları rekor üstüne rekor kırıyor

Koronavirüsün Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor. Omicron dünya genelinde vakalara da yansıdı. Ülkeler vaka sayılarında rekor üstüne rekor kırdı.

31 Aralık 2021 Cuma 09:02
Vaka sayıları rekor üstüne rekor kırıyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19'un Omicron varyantının "tsunami" etkisi oluşturmasından büyük endişe duyduğunu açıklaması sonrası ülkelerden art arda rekor vaka sayıları geldi.

İngiltere

İngiltere'de  koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 189 bin 213 vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 748 bin 50'ye yükseldi.

Ülkede üç gün üst üste günlük vaka sayısında rekora ulaşılırken, daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 183 bin 37 vaka ile Çarşamba günü kayıtlara geçmişti.

İsrail

İsrail'de COVID-19 salgınında yaklaşık 4 bin yeni vaka tespit edilirken, aktif vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 947 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun ekim ayından bu yana en yüksek vaka sayısı olduğuna işaret edilen açıklamada, aralık başında 1,02 olan salgının yayılma hızının 1,62'e yükseldiği açıklandı.

banner341
Yunanistan

Yunanistan son derece bulaşıcı Omicron'un ülkedeki baskın varyant haline gelmesiyle günlük vaka sayısını  35 bin 580 olarak açıkladı. Böylelikle Yunanistan'da da vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı.

İtalya

İtalya Sağlık Bakanlığı,126 bin 888 COVID-19 vakası bildirirken, rakamlar yeni rekora işaret etti.

İtalya, salgınının Şubat 2020'de ortaya çıkmasından bu yana COVID-19 ile bağlantılı 137 bin 247 ölüm kaydetti; bu, İngiltere'den sonra Avrupa'daki en yüksek ikinci ve dünyadaki en yüksek dokuzuncu ölüm oranı.

Rusya

Rusya'da kasım ayında  87 bin 500'den fazla kişi  koronavirüsten hayatını kaybetti. Bunun pandeminin başlamasından bu yana aylık en yüksek rakam olduğu açıklandı.

Arjantin

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 50 binden fazla yeni vakanın görülmesiyle salgının başlangıcından bu yana art arda ikinci kez günlük en yüksek COVID-19 vakası kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 50 bin 506 yeni vaka görüldü ve 35 kişi hayatını kaybetti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Omicron varyantı T hücrelerini aşmakta zorlanıyor
Omicron varyantı T hücrelerini aşmakta zorlanıyor
Kore Savaşı'nı bitirecek bildiri taslağında anlaşma sağlandı
Kore Savaşı'nı bitirecek bildiri taslağında anlaşma sağlandı
Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılıyor
Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılıyor
Uçuşta testi pozitif çıkan kadın, uçak tuvaletinde 5 saat geçirdi
Uçuşta testi pozitif çıkan kadın, uçak tuvaletinde 5 saat geçirdi
Santander Bankası, müşterilerine yanlışlıkla 130 milyon sterlin dağıttı
Santander Bankası, müşterilerine yanlışlıkla 130 milyon sterlin dağıttı
İngiltere'de ofis çalışanları tükenmişlik sendromu yaşıyor
İngiltere'de ofis çalışanları tükenmişlik sendromu yaşıyor
Endonezya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
Dünya genelinde vaka sayısı 285 milyona yaklaştı
Dünya genelinde vaka sayısı 285 milyona yaklaştı
COVID-19'un tehlikeli uzun vadeli etkisi
COVID-19'un tehlikeli uzun vadeli etkisi
Ghebreyesus'dan açıklama
Ghebreyesus'dan açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim