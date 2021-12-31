Vaka sayıları rekor üstüne rekor kırıyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19'un Omicron varyantının "tsunami" etkisi oluşturmasından büyük endişe duyduğunu açıklaması sonrası ülkelerden art arda rekor vaka sayıları geldi.

İngiltere

İngiltere'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 189 bin 213 vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 748 bin 50'ye yükseldi.

Ülkede üç gün üst üste günlük vaka sayısında rekora ulaşılırken, daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 183 bin 37 vaka ile Çarşamba günü kayıtlara geçmişti.

İsrail

İsrail'de COVID-19 salgınında yaklaşık 4 bin yeni vaka tespit edilirken, aktif vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 947 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bunun ekim ayından bu yana en yüksek vaka sayısı olduğuna işaret edilen açıklamada, aralık başında 1,02 olan salgının yayılma hızının 1,62'e yükseldiği açıklandı.

Yunanistan

Yunanistan son derece bulaşıcı Omicron'un ülkedeki baskın varyant haline gelmesiyle günlük vaka sayısını 35 bin 580 olarak açıkladı. Böylelikle Yunanistan'da da vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı.

İtalya

İtalya Sağlık Bakanlığı,126 bin 888 COVID-19 vakası bildirirken, rakamlar yeni rekora işaret etti.

İtalya, salgınının Şubat 2020'de ortaya çıkmasından bu yana COVID-19 ile bağlantılı 137 bin 247 ölüm kaydetti; bu, İngiltere'den sonra Avrupa'daki en yüksek ikinci ve dünyadaki en yüksek dokuzuncu ölüm oranı.

Rusya

Rusya'da kasım ayında 87 bin 500'den fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Bunun pandeminin başlamasından bu yana aylık en yüksek rakam olduğu açıklandı.

Arjantin

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 50 binden fazla yeni vakanın görülmesiyle salgının başlangıcından bu yana art arda ikinci kez günlük en yüksek COVID-19 vakası kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 50 bin 506 yeni vaka görüldü ve 35 kişi hayatını kaybetti.