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Uzun çalışma saatleri nedeniyle her yıl yüzbinlerce işçi ölüyor

BM bünyesinde yapılan bir araştırmada, uzun çalışma saatleri nedeniyle her yıl dünya genelinde yüz binlerce çalışanın öldüğü tespit edildi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:30
Uzun çalışma saatleri nedeniyle her yıl yüzbinlerce işçi ölüyor
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BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) ortaklaşa yaptığı araştırmada, haftalık 55 saat ve üzerinde çalışanlarda, 35 ila 40 saat aralığında çalışanlara kıyasla kalp krizi riskinin yüzde 35 daha yüksek olduğu ve yüzde 17 daha fazla kalp hastalıkları kaynaklı ölümlerin görüldüğü ortaya kondu.

Araştırmada, uzun süreli çalışma saatleri nedeniyle her yıl yüz binlerce kişinin öldüğü, 2016'da bu rakamın 745 olarak kayda geçtiği belirtildi.

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Uzun süreli çalışma temposu kaynaklı ölümlerin yaklaşık yüzde 75'inin orta yaş ve üzerindeki çalışanlarda görüldüğü vurgulanan araştırmada, en fazla ölümlere, Güney Doğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde rastlanıldığı kaydedildi.

Öte yandan araştırmada, uzun süreli çalışma kaynaklı hastalıkların da işe bağlı gelişen hastalıkların yaklaşık yüzde 33'ünü oluşturduğuna işaret edildi.

DSÖ uzmanlarından Frank Pega, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların uygulandığı dönemlerde çalışma saatlerinin yüzde 10 arttığına dair ellerinde veriler bulunduğunu da ifade etti.

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Son Güncelleme: 17.05.2021 12:55
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