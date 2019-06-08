banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93809
ALTIN
251.285
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4491
EURO
6.5701
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
METEOROLOJİ’DEN TOZ UYARISI
Girne’de soyulan kuyumcu açıklama yaptı
GİRNE’DE SOYULAN KUYUMCU AÇIKLAMA YAPTI
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kazasız gün geçmiyor
KAZASIZ GÜN GEÇMİYOR
banner307

Uzmanlardan korkutan uyarı: 3 ay sonra Dünya’ya çarpabilir

Bilim insanları, bu yıl içinde bir futbol sahası büyüklüğündeki gök taşının Dünya'ya çarpabileceğini duyurdu. Avrupa Uzay Ajansı, 2006 QV89 adı verilen meteorun Eylül ayının ilk haftasında çarpma ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

Uzmanlardan korkutan uyarı: 3 ay sonra Dünya’ya çarpabilir

Bilim insanları, bu yıl içinde bir futbol sahası büyüklüğündeki gök taşının Dünya'ya çarpabileceğini duyurdu. Avrupa Uzay Ajansı, 2006 QV89 adı verilen meteorun Eylül ayının ilk haftasında çarpma ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:38
Uzmanlardan korkutan uyarı: 3 ay sonra Dünya’ya çarpabilir

1975 yılında kurulan ve dünyanın en önemli uzay ve havacılık kurumlarından biri olan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) korkutan bir açıklama yaptı. Yetkililer 2006 QV89 adı verilen bir meteorun bu yıl içerisinde Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğunu duyurdu.

Yetkililer yaklaşık 50 metre çapındaki gök taşının 9 Eylül 2019’da Dünya’ya çarpabileceğini duyurdu. Yapılan modelleme ve simülasyonda meteorun Dünya’ya çarpma ihtimali olduğu vurgulanırken, bunun ihtimalinin 7.000’de 1 olduğu açıklandı. Catalina Uzay Araştırmaları tarafından 29 Ağustos 2006’da keşfedilen meteorun Dünya’ya çarpması durumunda çok ciddi bir hasar meydana gelebileceği belirtildi.

Dünya’ya birçok meteor düşerken bunlar arasında en büyük hasara sebep olanlar arasında 1908’de Rusya’daki Podkamennaya Tunguska nehri yakınlarına düşen ve bir ormanı yerle bir eden meteor akıllara geliyor. En son Rusya’da benzer bir olay yaşanmıştı. Chelyabinsk Olayı olarak anılan olay 15 Şubat 2013’te yaşanmıştı. Yaşanan darbe patlamaya sebep olmuş ve toplamda 7200 bina yıkılmış, 1500 kişi yaralanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İran’a karşı tarihin en ağır ambargoları uygulanıyor“
“İran’a karşı tarihin en ağır ambargoları uygulanıyor“
Malezya'daki kabine görüşmelerinde dijital cihaz yasağı...
Malezya'daki kabine görüşmelerinde dijital cihaz yasağı...
Almanya’da çevreciler Başbakanlık yakınlarında kamp kurdu
Almanya’da çevreciler Başbakanlık yakınlarında kamp kurdu
Bakın dünyanın en sağlıklı ülkesi neresi?
Bakın dünyanın en sağlıklı ülkesi neresi?
Nato Üyelerinden Baltık Denizi'nde Dev Tatbikat...
Nato Üyelerinden Baltık Denizi'nde Dev Tatbikat...
Hindistan'daki Kum Fırtınası Ve Yıldırım Can Almaya Devam Ediyor
Hindistan'daki Kum Fırtınası Ve Yıldırım Can Almaya Devam Ediyor
İran'dan Abd'nin Yeni Yaptırımlarına Tepki
İran'dan Abd'nin Yeni Yaptırımlarına Tepki
Fenomen kedi trafik kazasında öldü!
Fenomen kedi trafik kazasında öldü!
79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı
79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı
UNICEF 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini bildirdi
UNICEF 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini bildirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim