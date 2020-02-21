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Uzmanlara Göre Cezayir Halkı, Kitlesel Gösterilerle Yeniden Öz Güven Kazandı

HALK AYAKLANMASININ BAŞLAMASININ ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMESİNE RAĞMEN ÜLKENİN BİRÇOK ŞEHRİNDE GÖSTERİLER HER HAFTA DÜZENLENİYOR 

Uzmanlara Göre Cezayir Halkı, Kitlesel Gösterilerle Yeniden Öz Güven Kazandı

HALK AYAKLANMASININ BAŞLAMASININ ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMESİNE RAĞMEN ÜLKENİN BİRÇOK ŞEHRİNDE GÖSTERİLER HER HAFTA DÜZENLENİYOR 

21 Şubat 2020 Cuma 14:30
Uzmanlara Göre Cezayir Halkı, Kitlesel Gösterilerle Yeniden Öz Güven Kazandı
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HALK AYAKLANMASININ BAŞLAMASININ ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMESİNE RAĞMEN ÜLKENİN BİRÇOK ŞEHRİNDE GÖSTERİLER HER HAFTA DÜZENLENİYOR 
CEZAYİRLİLERİN, GÖSTERİLERİN YÖNETİM ÜZERİNDE BİR BASKI UNSURU OLDUĞUNUN BİLİNCİYLE HAREKET ETTİĞİ DE ÖZELLİKLE TOPLUM BİLİMCİLER TARAFINDAN SIKÇA DİLE GETİRİLİYOR
Cezayir, 21 Ocak 20 : Cezayirliler, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren gösterilerin başladığı 22 Şubat'ın ilk yıl dönümüne hazırlanırken uzmanlar, "taleplerinin karşılanmasıyla" birlikte halkın kendine olan güvenini de yeniden kazandığını ifade ediyor. 
Halk ayaklanmasının başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ülkenin birçok şehrinde gösteriler her hafta düzenleniyor. Cezayirlilerin, kitlesel gösterilerin yönetim üzerinde bir baskı unsuru olduğunun bilinciyle hareket ettiği de özellikle toplum bilimciler tarafından dillendiriliyor. 
Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı halkın siyasi taleplerle sokaklara çıktığı 22 Şubat, ülke için adeta bir dönüm noktası oldu. Bu kapsamda, Cezayir Cumhurbaşkanı AbdulmecidTebbun da yönetim karşıtı gösterilerin başladığı 22 Şubat'ı, "Halk ve Ordusu Arasında Demokrasi İçin Kardeşlik ve Birlik Günü" olarak ilan etti. 
CEZAYİR HALKI 20 YIL ARADAN SONRA SİYASETE GERİ DÖNDÜ
Ülkede yaşananları toplumsal açıdan değerlendiren Sosyoloji Uzmanı Nureddin Bekkis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayirlilerin halk hareketi ile 20 yıl aradan sonra siyasete geri döndüğü ve yeniden öz güven kazandığı değerlendirmesinde bulundu. 
Bekkis, "Cezayir halkı, siyasetteki taşları yerinden oynatacağına inanmıyordu ama yapabileceğini anlayınca sorumluluk alarak harekete geçti." ifadelerini kullandı.
Sosyolog Bekkis, halkın taleplerinin karşılanmasıyla kendine olan güveninin yerine geldiğine dikkati çekerek, "Halk, cumhurbaşkanının istifa etmesi, asker ve siyasilerden üst düzey yetkililerin hapse atılması gibi adımların gerçekleştiğini görünce taleplerinin çıtasını yükselterek eski rejimin adamlarının tamamının görevden gitmesini istedi." diye konuştu.
Halk hareketinin sistemi değiştiremeyen ve sadece ona gözlemcilik yapan bir baskı gücü olmaya devam edeceğini söyleyen Bekkis, halk hareketinin artık rejimi tehdit etmediğini vurguladı. 
Bununla birlikte, halkın bazı talepleri ise görmezden gelindi. Bunların başında geçici cumhurbaşkanı Abdulkadir Salih ile eski Başbakan Nureddin Bedevi'nin yönetimden uzaklaştırılamaması geliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi de göstericilerin karşı çıkmasına rağmen gerçekleştirildi.

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Buteflika'nın koltuğunun boşalmasından sonra bazı taraflar Anayasa'nın gerektirdiği gibi seçimler yapılmasından yana tavır alırken halk hareketi, eski rejimden kimsenin olmadığı bir geçiş aşaması ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bağımsız bir komisyon tarafından düzenlenmesini istemişti. 
HALK HAREKETİNE SIZMALAR OLDU
Bir diğer Sosyoloji Profesörü Muhammed Tayyibi de gösteriler devam ederken eski rejimin etkili isimlerinin "halk hareketi"ne sızmaya çalıştığını ifade etti.
Tayyibi, "Tüm toplumsal hareketlerin sağlam bir çekirdeği vardır, hiç kimse hareketin kendiliğinden oluştuğunu söyleyecek kadar duygusal olamaz. Dolayısıyla hedeflerine ulaşmak isteyen, özel çıkarları olan bazı kesimler de halk hareketine sızdı." ifadelerini kullandı.
CEZAYİR'DE 20 YILLIK YÖNETİMİ SONLANDIRAN GÖSTERİLER
Cezayir, 20 yıldır ülkeyi yöneten AbdulazizButeflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5'inci kez aday olmasıyla Şubat 2019'da kitlesel protestolara sahne olmuştu. Ordunun "uyarısıyla" Buteflikanisan 2019'da istifa etmek zorunda kalsa da gösteriler durmadı.
Ülkede bir yandan seçim için sandıklar kurulurken bir yandan da binlerce kişi "seçim dayatmasına hayır" sloganıyla sokaklarda protestolarını sürdürdü.
Seçimdeki adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştirildi.
Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 58'ini alan AbdulmecidTebbun, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu. 
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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