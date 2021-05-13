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Uzman raporu: “Pandemiyi önlemek mümkündü”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kurulan bağımsız inceleme heyetinin hazırladığı ve koronavirüs (Kovid-19) salgınının incelendiği raporda, “pandeminin önlenebilir” olduğu sonucuna varıldı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:00
Uzman raporu: “Pandemiyi önlemek mümkündü”
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kurulan bağımsız inceleme heyetinin hazırladığı ve koronavirüs (Kovid-19) salgınının incelendiği raporda, “pandeminin önlenebilir” olduğu sonucuna varıldı.
Heyet, Dünya Sağlık Örgütü’nün ve hükümetlerin salgınla ilgili politikalarında hatalar olduğunu kaydetti.
Raporda, Dünya Sağlık Örgütü’nün daha önce "küresel acil durum" ilan etmesi gerektiği vurgulandı.
Ayrıca mevcut politikalarda acil değişiklik yapılmazsa, dünyanın yine büyük bir salgın tehdidi riski altında olacağına dikkat çekildi.
Koronavisün neden olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu şu ana kadar dünyada 3,3 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.
ABD ve Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kaldırmaya başlayarak kısmen pandemi öncesi hayata geri dönerken, bazı Asya ülkelerin de virüsün yıkıcı etkisi sürüyor.
Özellikle Hindistan'da vaka ve can kaybı sayısı rekor düzeyde. Ülke genelinde hastanelerde oksijen sıkıntısı devam ediyor.
Nepal gibi Hindistan'a komşu ülkelerde de vaka sayılarında artış var.
RAPORDAKİ BULGULAR VE ÖNERİLER
"Kovid-19: Son Pandemi Haline Getirelim" adlı rapor Pandemi Hazırlığı ve Müdahale için Bağımsız Heyeti tarafından hazırlandı.
Heyetin amacı virüsün nasıl 3,3 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olduğunu ve 159 milyondan fazla kişiye bulaştığını açıklamaktı.

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Heyetin Eş Başkanı ve eski Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf, "Bugünkü durum önlenebilirdi. Mevcut durum, hazırlıksızlık ve müdahale anlamında sayısız hata, boşluk ve gecikmeden kaynaklandı" dedi.
Heyet, DSÖ Acil Durum Komitesi'nin Çin'deki salgını geçen yıl 30 Ocak'taki değil, 22 Ocak'taki toplantısında "uluslararası acil durum" ilan etmesi gerektiğini vurguladı.
DSÖ'nün acil durum ilanından sonraki bir ayın, ülkelerin virüsün yayılmasını önleyecek uygun önlemler almaması nedeniyle "kaybedildiği" ifade edildi.
Heyete göre, Avrupa ülkeleri ve ABD de 2021'in Şubat ayında gerekenleri yapmadı, sadece ülkelerinde hastaneler dolmaya başlayınca harekete geçti. 
Raporda ülkelerin sağlık sistemlerini Kovid hastalarına hazırlaması gerekirken, birçok ülkenin koruyucu malzeme ve ilaç bulma mücadelesine girdiği kaydedildi.
Heyet, bir başka yıkıcı pandemiyi önlemek için şu reformları öneriyor;
“-Ülkelerden hesap sorma yetkisine sahip, yeni bir Küresel Tehditler Konseyi kurulması
-İlgili ülkelerin onayı olmadan bilgi yayımlayabilen bir hastalık izleme sistemi oluşturulması
-Zengin G7 ülkelerinden, yoksul ülkelere aşı desteği veren WHO'nun Covax programına derhal 1,9 milyar dolar kaynak aktarma taahhüdünde bulunmalarının istenmesi.”
Heyetin diğer Eş Başkanı ve eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark da "DSÖ'yü güçlendirmenin kritik önemde olduğunu" söyledi.
Clark "Seyahat kısıtlamaları daha çabuk, daha yaygın uygulansaydı, hastalığın hızla yayılmasının önünde ciddi bir engel olurdu. Bu, bugün de geçerli" dedi.
 

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Son Güncelleme: 13.05.2021 16:09
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