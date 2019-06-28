Uzayda altın avı

‘Psyche 16’ isimli asteroit, Mars ve Jüpiter arasındaki geniş asteroit kuşağında bulunuyor. Asteroitteki madenlerin değerinin katrilyonlarca dolar olduğu hesaplanıyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), maden cenneti olduğu ortaya çıkan asteroitten altın çıkarmayı hedefliyor.
NASA’nın 2022’de göndereceği uzay aracının 2026’da asteroide ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, asteroitteki servet değerindeki altınların getirilmesinin dünyadaki hammadde piyasasına trilyonlarca dolarlık zarar verebileceğini söylüyor.