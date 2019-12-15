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Uzatmalı İklim Değişikliği Zirvesi Hayal Kırıklığıyla Sona Erdi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ, 25 YILLIK TARİHİNİN EN UZUN SÜREDE ÇIKARTILAN SONUÇ BİLDİRİSİNDE BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI

Uzatmalı İklim Değişikliği Zirvesi Hayal Kırıklığıyla Sona Erdi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ, 25 YILLIK TARİHİNİN EN UZUN SÜREDE ÇIKARTILAN SONUÇ BİLDİRİSİNDE BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI

15 Aralık 2019 Pazar 13:46
Uzatmalı İklim Değişikliği Zirvesi Hayal Kırıklığıyla Sona Erdi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ, 25 YILLIK TARİHİNİN EN UZUN SÜREDE ÇIKARTILAN SONUÇ BİLDİRİSİNDE BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI

SONUÇ BİLDİRİSİNDE ÖNE ÇIKAN TEK MADDE, KARBON EMİSYONLARI MİKTARININ DAĞILIMININ AZALTILMASIYLA İLGİLİ ÜLKELERDEN 2020 YILINDA DAHA GENİŞ KAPSAMLI TAAHHÜTLER SUNMASININ İSTENMESİ OLDU

Madrid, 15 Aralık 19 : İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı 25. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın (COP25) iki gün uzatılan sonuç bildirisi beklentilere karşılık vermeyen kararlarla açıklandı.

COP25'in 2-13 Aralık tarihlerinde yapılan resmi toplantılarının ardından sonuç bildirisinde anlaşamayan BM üyesi 197 ülkenin temsilcileri, iki gün boyunca gece geç saatlere kadar müzakerelerde bulundu.

"Şili-Madrid Harekete Geçme Zamanı" başlığı altında kabul edilen sonuç bildirisi, iklim değişikliği zirvesinin 25 yıllık geçmişinde en uzun sürede çıkartılan bildiri olarak tarihe geçti. 

İklim değişikliğiyle mücadelede ulusal çıkarları doğrultusunda farklı yaklaşımları olan ülkeler, küresel karbon emisyon miktarının dağılımı, çevresel bütünlük ve finansman konularındaki görüş ayrılıklarını aşamadı.

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İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin kıstas aldığı, 2015'te imzalanan Paris Anlaşması'nın 6. maddesinde yer alan, bu konuda ülkelerin iş birliğini artırmak ve iklim eylemine finansman sağlamak amacıyla piyasa mekanizması kurulması, Madrid'deki zirvede sonuca bağlanamadı. 

COP25'in sonuç bildirisinde öne çıkan tek madde, karbon emisyonları miktarının dağılımının azaltılmasıyla ilgili ülkelerden 2020'de daha geniş kapsamlı taahhütler sunmasının istenmesi oldu.

Bildiride ayrıca Paris Anlaşması gereği 2020'da başlayacak eylem planlarıyla endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında tutulması hedefinin korunduğu bildirildi.

Çevre örgütleri, COP25'i "beklentilerin gerisinde kalan", "başarısız bir zirve" olarak değerlendirdi ve iklim değişikliğine karşı "uyarıları dikkate almadıkları ve harekete geçmedikleri için" politikacıları suçladı.

Normal şartlarda Şili'de düzenlenmesi gereken COP25, bu ülkede çıkan şiddet olaylarından dolayı güvenlik gerekçesiyle son anda Madrid'e alınmıştı. 

26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) gelecek yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek.

(AA/ÖZ/HA)

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